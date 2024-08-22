Carolina Neves recebe amigas em almoço exclusivo em Vila Velha

Nesta terça-feira (20), Vila Velha foi o cenário de um almoço exclusivo promovido pela designer de joias capixaba, Carolina Neves. Conhecida por suas criações cheias de significado e história, Carolina reuniu cerca de 40 mulheres no Wine Garden, na Praia da Costa. Cada detalhe foi planejado para proporcionar uma experiência única e inesquecível, desde o menu personalizado até a sobremesa, a famosa e deliciosa palha italiana, preparada pela própria designer. A marca é reconhecida internacionalmente, e participou da Couture, a principal feira de joias finas do mundo, em Las Vegas, de um projeto de joias sustentáveis na Bergdorf Goodman, em Nova York. Confira fotos de Gustavo Forattini.