Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Renata Rasseli

Carolina Neves recebe amigas em almoço exclusivo em Vila Velha

22 ago 2024 às 03:00
Lorena Torres, Carol Neves, Rachel Pires e Dani Barreto
Lorena Torres, Carol Neves, Rachel Pires e Dani Barreto: lunch time na Praia da Costa Crédito: Gustavo Forattini

CN recebe

Nesta terça-feira (20), Vila Velha foi o cenário de um almoço exclusivo promovido pela designer de joias capixaba, Carolina Neves. Conhecida por suas criações cheias de significado e história, Carolina reuniu cerca de 40 mulheres no Wine Garden, na Praia da Costa. Cada detalhe foi planejado para proporcionar uma experiência única e inesquecível, desde o menu personalizado até a sobremesa, a famosa e deliciosa palha italiana, preparada pela própria designer. A marca é reconhecida internacionalmente, e participou da Couture, a principal feira de joias finas do mundo, em Las Vegas, de um projeto de joias sustentáveis na Bergdorf Goodman, em Nova York. Confira fotos de Gustavo Forattini.

MERCADO IMOBILIÁRIO

Breno Peixoto, diretor da Nazca; e Carlos Ferreirinha, referência no mercado de luxo no Brasil
Breno Peixoto, diretor da Nazca; e Carlos Ferreirinha, referência no mercado de luxo no Brasil, em clique exclusivo durante a convenção de vendas promovida pela incorporadora Nazca e a construtora Abaurre, nesta terça-feira (20) Crédito: Criar Comunicação/ Divulgação

Moda solidária para idosos

Thais Góis está animada para segunda edição do Desfile Beneficente em prol do Asilo dos Idosos de Vitória, que acontece no próximo dia 18, na Casa Lounge. A embaixadora e idealizadora do projeto está à frente dos últimos detalhes da grande festa, que conta com o apoio de um grande time de profissionais, personalidades e influenciadores digitais engajados nesta causa de moda solidária.

Congresso de dor

O neurologista e especialista em dor, Ramon D’ngelo Dias, vai representar o Espírito Santo na 2ª edição do Congresso Virtual de Dor (Convidor). O evento é realizado pela Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor (SBED), e vai acontecer online até este sábado (24), dia em que Ramon estará a cargo de ministrar uma aula-palestra com o tema “Canabinoides e dor nociplástica”.

Novo livro

Francisco Grijó lança nesta quinta-feira (22), no Shopping Jardins, seu mais novo romance policial, "Joukery-pawkery – Uma história da Fama Volat". O livro promete uma leitura emocionante e rica em mistério, com uma trama que conecta personagens antigos e novos do universo de "Fama Volat". 

Investimentos

A XP Investimentos estará presente no Congresso Brasileiro de Executivos de Finanças (CONEF), representada por Rafael Furlanetti, sócio-diretor Institucional, e Paulo Gama, analista político da empresa. O evento será nesta sexta-feira  (23) no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. Cecília Perini, líder da XP no Espírito Santo e em Minas Gerais, destaca que a participação nesse tipo de evento é uma excelente oportunidade para fortalecer a posição da empresa no mercado, além de trocar conhecimentos estratégicos e estabelecer conexões com outros profissionais do setor financeiro.

PALESTRA

Agosto Lilás

Nesta quinta-feira (22), às 19h, a Faculdade Estácio em Vitória realizará um seminário gratuito sobre prevenção à violência contra as mulheres, em parceria com a Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho e a Subsecretaria da Mulher de Vitória.  Destacam-se entre os participantes a juíza Brunella Faustini Baglioli e a subsecretária Bruna Olly. O seminário visa conscientizar a população, informar sobre redes de apoio e alertar sobre as consequências legais da violência. A entrada é gratuita. 

QUERIDOS DE RR

Kassio Fontoura e Marcela Grasselli
Kassio Fontoura e Marcela Grasselli: em bate-papo sobre arquitetura e decoração Crédito: Cloves Louzada

Casamento Festa de Aniversário Sociedade Coluna Social
