Veja quem prestigiou a exposição "Micélio" de Kyria Oliveira em Vitória

Por meio de uma parceria com a operadora de saúde Unimed Vitória, o Centro Educacional Leonardo da Vinci torna-se a primeira escola do Espírito Santo a fazer parte do Serviço de Remoção Área Protegida, que consiste num modelo avançado de atenção à saúde via telemedicina e remoção por ambulância básica ou UTI móvel, que ficará de sobreaviso para o atendimento de emergências durante todo o horário de funcionamento da instituição. De acordo com o diretor, Mário Broetto, a iniciativa propicia que a Equipe de Enfermagem da escola tenha seu chamado via teleconsulta atendido por uma equipe especializada de médicos, enfermeiros e técnicos em até um minuto para orientação de procedimentos. “Identificando-se a necessidade, o envio da ambulância é imediato para remoção do aluno ou colaborador para o hospital mais próximo. Esperamos nunca precisar, mas buscamos com mais essa ação ser precavidos e estarmos sempre preparados para oferecer o atendimento que a nossa comunidade escolar possa vir a precisar”, revela.