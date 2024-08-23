Veja quem prestigiou a exposição "Micélio" de Kyria Oliveira em Vitória

A exposição “Micélio – entre o fim e começo de tudo”, da artista visual Kyria Oliveira, abriu nesta terça-feira (20), na Galeria Homero Massena, no Centro de Vitória. A mostra, com curadoria de Clara Pignaton, é uma instalação de esculturas têxteis de feltro que busca compor um ambiente no espaço da galeria, a partir das imagens e simbologias do cogumelo e do ninho enquanto narrativas poéticas. A instalação pretende provocar uma reflexão sobre a construção do mundo que habitamos e a atual crise climática resultante da transformação humana enquanto um agente geológico de mudanças globais. Fica aberta até o dia 19 de outubro, com visitação de segunda a sexta, das 09 às 18h. Quartas-feiras, das 10h às 20h, e aos sábados e feriados, das 10h às 16h. Veja quem prestigiou o vernissage na galeria.