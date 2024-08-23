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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Veja quem prestigiou a exposição "Micélio" de Kyria Oliveira em Vitória

Publicado em
23 ago 2024 às 03:00
Kyria Oliveira e Clara Pignaton
A artista Kyria Oliveira e a curadora Clara Pignaton: no vernissage de  “Micélio – entre o fim e começo de tudo” Crédito: Júnior Emerick e equipe da Secult

Arte no Centro

A  exposição “Micélio – entre o fim e começo de tudo”, da artista visual Kyria Oliveira, abriu nesta terça-feira (20), na Galeria Homero Massena, no Centro de Vitória.  A mostra, com curadoria de Clara Pignaton,  é uma instalação de esculturas têxteis de feltro que busca compor um ambiente no espaço da galeria, a partir das imagens e simbologias do cogumelo e do ninho enquanto narrativas poéticas. A instalação pretende provocar uma reflexão sobre a construção do mundo que habitamos e a atual crise climática resultante da transformação humana enquanto um agente geológico de mudanças globais. Fica aberta até o dia 19 de outubro, com visitação de segunda a sexta, das 09 às 18h. Quartas-feiras, das 10h às 20h, e aos sábados e feriados, das 10h às 16h. Veja quem prestigiou o vernissage na galeria.

CAFÉ DA TARDE

A sempre elegante Penha Arraz em dia de evento em seu espaço de beleza
Penha Arraz, empresária do ramo de beleza e palestrante, promoveu um café da tarde em seu Spazio Penha Arraz na segunda-feira, dia 19, em Vila Velha Crédito: Lais Lorenzoni

Parceria medicina-escola

Por meio de uma parceria com a operadora de saúde Unimed Vitória, o Centro Educacional Leonardo da Vinci torna-se a primeira escola do Espírito Santo a fazer parte do Serviço de Remoção Área Protegida, que consiste num modelo avançado de atenção à saúde via telemedicina e remoção por ambulância básica ou UTI móvel, que ficará de sobreaviso para o atendimento de emergências durante todo o horário de funcionamento da instituição. De acordo com o diretor, Mário Broetto, a iniciativa propicia que a Equipe de Enfermagem da escola tenha seu chamado via teleconsulta atendido por uma equipe especializada de médicos, enfermeiros e técnicos em até um minuto para orientação de procedimentos. “Identificando-se a necessidade, o envio da ambulância é imediato para remoção do aluno ou colaborador para o hospital mais próximo. Esperamos nunca precisar, mas buscamos com mais essa ação ser precavidos e estarmos sempre preparados para oferecer o atendimento que a nossa comunidade escolar possa vir a precisar”, revela.

EM LOS ANGELES

Bernardo Dalla e Snoop Dogg
 O publicitário capixabaBernardo Dalla e  o rapper Snoop Dogg Crédito: Divulgação

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Evilazio Navarro
Evilazia Navarro celebra seu aniversário nesta sexta-feira (23), em família, em Vila Velha Crédito: Yasmine Nery

McDia Feliz

Neste sábado, 24 de agosto, o McDia Feliz volta a mobilizar a população capixaba em prol da saúde e educação de crianças e jovens. Toda a renda obtida com a venda de Big Macs nessa data será direcionada para instituições que atuam nessas áreas em todo o Brasil. No Espírito Santo, a Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (ACACCI), referência no apoio a crianças e adolescentes em tratamento oncológico, é a instituição contemplada pela campanha. A programação do McDia Feliz 2024 contará com uma série de atividades especiais para toda a família. A abertura oficial do evento acontece às 9h30, no McDonald's da Enseada do Suá, onde haverá atividades voltadas para o público infantil, com músicas, gincanas, brincadeiras com animadores e brinquedos como pula-pula e escorregador.

Outono em mim

A estilista e bailarina Bella Vasconcellos lança a coleção Outono em Mim, no dia 1º de setembro, no Palácio Sônia Cabral, com apresentação de dança e desfile comemorativo aos cinco anos da marca Labè. 

Experince day

Rita e Renata Tristão convidam o Experience Day CASACOR, que vai receber o elenco 2024 da Casacor ES nos dias 23 e 24, no Hotel Senac Ilha do Boi, para atividades relaxantes diante de uma das mais belas vistas da cidade de Vitória. Arquitetos, designers e decoradores vão desfrutar de aula de yoga e meditação, oficina de kokedamas e sunset regada a drinques e espumante ao som dos DJs Maria Sanz e Rico Garcia na piscina.

Parceria

Nesta segunda-feira (26), o reitor da FAESA, professor Alexandre Nunes Theodoro, recebe a secretária de Estado Jacqueline Moraes da Silva Avelina e demais representantes da Secretaria Estadual das Mulheres (SESM) para a assinatura do termo de parceria entre as duas instituições. Professores e estudantes da FAESA irão contribuir com as ações da secretaria no desenvolvimento de projetos que envolvem a produção técnica e de conhecimentos acerca do perfil da mulher capixaba, além de auxiliar na promoção de ações de enfrentamento e sensibilização no combate à violência de gênero.

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