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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Congresso brasileiro reúne autoridades da ortopedia em Vitória

Publicado em
26 ago 2024 às 03:00
Jair Simmer Filho, Dr. Carlos Henrique Ramos, , Dr. Renato Aroca Zan e Dr. Roberto Yukio Ikemoto
Jair Simmer Filho, Dr. Carlos Henrique Ramos e Dr. Roberto Yukio Ikemoto: no 15º Congresso Brasileiro de Cirurgia do Ombro e Cotovelo, em Vitória Crédito: Cloves Louzada

Em Vix

Vitória foi a capital da 15ª edição do Congresso Brasileiro de Cirurgia do Ombro e Cotovelo, organizado pela SBCOC (Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo,  de 22 a 24 de agosto. Especialistas de diversas regiões do país e internacionais discutiram avanços na cirurgia do ombro e cotovelo, destacando novas técnicas e pesquisas na área, os desafios na cirurgia do ombro na deficiência física; reflexões sobre o uso de softwares e impressão 3D para evitar complicações e planejamento pré-operatório.   Estiveram presentes os doutores Joseph Iannotti, professor de Cirurgia da Cleveland Clinic Lerner College of Medicine, na Case Western Reserve University School of Medicine e Lang Family Endowed Chair of Orthopaedic Surgery; Matthew Provencher, nomeado um dos 28 melhores cirurgiões de ombro e joelho nos Estados Unidos pela Orthopaedics Today e titulado pela Becker's Orthopaedics como um dos 59 grandes cirurgiões ortopédicos; e Felix Savoie, reconhecido mundialmente na área de cirurgia de ombro, cotovelo e artroscopia. Nos intervalos dos painéis, os visitantes conheceram as belezas e a gastronomia local. Veja as fotos de Cloves Louzada.

CONGRESSO 1

José Alberto, Fabiano Pimentel e Norma Louzada
José Alberto da Mota Correia, Fabiano Pimentel, presidente da Unimed Vitória, e Norma Louzada, diretora da Unimed Vitória: no Congresso Nacional de Executivos de Finanças promovido pelo IBEF-ES, em Vitória  Crédito: Arthur Louzada

Últimos dias

A Exposição Folhear, do Museu Vale, segue aberta para visitação. Ocupando simultaneamente, o Parque Botânico Vale, em Vitória, e a Reserva Natural Vale, em Linhares, a exposição pode ser conferida até o dia 8 de setembro. Assinada pelo casal de artistas, Felipe Barbosa e Rosana Ricalde, a exposição que é composta por três esculturas gigantes - a maior tem 4 metros de altura e 2 de largura- já recebeu mais de 60 mil visitantes. Há 7 anos o casal também realizou um dos maiores sucessos de público do Museu Vale, mais de 98 mil visitantes, com a mostra Jardins Móveis, criando esculturas infláveis.

CONGRESSO 2 

Anette Musso e Renata Erler
Anete Musso (Asilo de Vitória) e Renata Erler, especialista em gestão pecuária 360, na plateia do IBEF-ES Crédito: Arthur Louzada 

Agosto Lilás

No mês de agosto lilás, campanha que marca a conscientização pelo fim da violência contra as mulheres, a Óticas Paris reforça seu compromisso com a causa promovendo uma palestra especial para seus funcionários na próxima terça-feira, dia 27. A delegada Cláudia Dematté, referência no assunto e Chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, conduzirá o treinamento que tem como objetivo ampliar a conscientização sobre os direitos das mulheres em situação de violência, além de oferecer orientação sobre os serviços especializados disponíveis para acolhimento e denúncia. No ano em que completa seus 45 anos, a Óticas Paris busca promover um ambiente de trabalho atento e sensível a temas de grande relevância social, reafirmando seu propósito.

Mulheres na Engenharia

As mulheres representam aproximadamente 25% dos mais de 40 mil profissionais de engenharia atuantes no Estado. Por isso, o setor não poderia ficar de fora da 11ª edição da Tarde de Negócios das Mulheres Empreendedoras do ES, que acontece no dia 28 de agosto, no Coco Bambu de Vila Velha. Uma das maiores representantes do segmento, a presidente da Associação Feminina de Engenharia, Agronomia e Geociências do Espírito Santo (Afeag-ES), Olívia Dianna, já confirmou presença como participante do evento, que reunirá mais de 100 mulheres de diversos nichos de negócios e terá palestras sobre “Posicionamento Digital com Foco em Vendas” e também ““Construindo parcerias duradouras através do Networking”. Muito networking e conhecimento estão a caminho.

CONGRESSO 3

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