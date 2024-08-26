Congresso brasileiro reúne autoridades da ortopedia em Vitória

A Exposição Folhear, do Museu Vale, segue aberta para visitação. Ocupando simultaneamente, o Parque Botânico Vale, em Vitória, e a Reserva Natural Vale, em Linhares, a exposição pode ser conferida até o dia 8 de setembro. Assinada pelo casal de artistas, Felipe Barbosa e Rosana Ricalde, a exposição que é composta por três esculturas gigantes - a maior tem 4 metros de altura e 2 de largura- já recebeu mais de 60 mil visitantes. Há 7 anos o casal também realizou um dos maiores sucessos de público do Museu Vale, mais de 98 mil visitantes, com a mostra Jardins Móveis, criando esculturas infláveis.