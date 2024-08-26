Congresso brasileiro reúne autoridades da ortopedia em Vitória

Vitória foi a capital da 15ª edição do Congresso Brasileiro de Cirurgia do Ombro e Cotovelo, organizado pela SBCOC (Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo, de 22 a 24 de agosto. Especialistas de diversas regiões do país e internacionais discutiram avanços na cirurgia do ombro e cotovelo, destacando novas técnicas e pesquisas na área, os desafios na cirurgia do ombro na deficiência física; reflexões sobre o uso de softwares e impressão 3D para evitar complicações e planejamento pré-operatório. Estiveram presentes os doutores Joseph Iannotti, professor de Cirurgia da Cleveland Clinic Lerner College of Medicine, na Case Western Reserve University School of Medicine e Lang Family Endowed Chair of Orthopaedic Surgery; Matthew Provencher, nomeado um dos 28 melhores cirurgiões de ombro e joelho nos Estados Unidos pela Orthopaedics Today e titulado pela Becker's Orthopaedics como um dos 59 grandes cirurgiões ortopédicos; e Felix Savoie, reconhecido mundialmente na área de cirurgia de ombro, cotovelo e artroscopia. Nos intervalos dos painéis, os visitantes conheceram as belezas e a gastronomia local. Veja as fotos de Cloves Louzada.