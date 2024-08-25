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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Nizan Guanaes em Vitória: "Até para ficar calado é preciso fazer marketing"

Publicado em
25 ago 2024 às 03:00
Paulo Wanick, Nizan Guanaes e Pedro Chieppe
O vice-presidente do Ibef-ES Paulo Wanick, o publicitário Nizan Guanaes e o presidente do Ibef-ES Pedro Chieppe Crédito: Arthur Louzada e Rodrigo Gavini
"Até para ficar calado você precisa fazer marketing. O silêncio é uma baita estratégia", disse o publicitário Nizan Guanaes, sobre a importância de se comunicar e como fazê-la de forma eficaz durante o painel "Como influenciar positivamente a sociedade acerca do relevante papel da indústria na economia brasileira?", durante o 29º Congresso Nacional de Executivos de Finanças (CONEF), em Vitória. Sob a liderança de Pedro Chieppe, presidente do IBEF-ES, o congresso reuniu cerca de 500 pessoas no Espaço Patrick Ribeiro, nesta sexta-feira (23). 
Para falar sobre o cenário econômico estadual e nacional., também passaram por lá o governador Renato Casagrande, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o economista e ex-ministro Paulo Guedes. Durante o evento, líderes discutiram ainda os  principais novas estratégias para as políticas públicas e a iniciativa privada. 

HOMENAGEM

Paulo Wanick, Café e Sérgio Sotelino
Paulo Wanick, Café Lindenberg e Sérgio Sotelino Crédito: Arthur Louzada
Durante o evento, o Ibef-ES fez uma merecida homenagem à Dona Maria Alice Lindenberg (in memoriam), que inspirou muitos empresários e executivos com seu trabalho na Rede Gazeta, à frente de projetos como A Gazeta na Sala de Aula e Educar.  O filho da homenageada, o presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg, recebeu o troféu em sua homenagem no Conef 2024. 
Renato Casagrande, Rafael Furlanetti e Ronaldo Caiado
O governador do ES Renato Casagrande, Rafael Furlanetti e o governador Goiás Ronaldo Caiado Crédito: Arthur Louzada e Rodrigo Gavini
Pedro Chieppe, Paulo Guedes e Paulo Wanick
Pedro Chieppe, o economista e ex-ministro Paulo Guedes e Paulo Wanick Crédito: Arthur Louzada e Rodrigo Gavini
Giselle Alves, Paulo Hartung e Pedro Chieppe
Giselle Alves, o ex-governador do ES Paulo Hartung e Pedro Chieppe Crédito: Arthur Louzada e Rodrigo Gavini
Eduardo Zanotti, Fernando Geller, Antônio Toledo e Francisco Carvalho
Eduardo Zanotti, Fernando Geller, Antônio Toledo e Francisco Carvalho Crédito: Arthur Louzada e Rodrigo Gavini
Gisélia Freitas e Karla Toríbio Pimenta
Gisélia Freitas e Karla Toríbio Pimenta Crédito: Arthur Louzada
Léo de Castro e Carlos André Santos de Oliveira
Léo de Castro e Carlos André Santos de Oliveira Crédito: Arthur Louzada e Rodrigo Gavini
Patrick Ribeiro e Carol Neves
Patrick Ribeiro e Carol Neves Crédito: Arthur Louzada e Rodrigo Gavini
Renata Rasseli, Nizan Guanaes, Carol Veiga, Brunella Bumachar e Andréia Lopes
Renata Rasseli, Nizan Guanaes, Carol Veiga, Brunella Bumachar e Andréia Lopes Crédito: Arthur Louzada e Rodrigo Gavini
Paulo Henrique Correa, Mindla Corrêa e Luiz Cláudio Allemand
Paulo Henrique Correa, Mindla Corrêa e Luiz Cláudio Allemand Crédito: Arthur Louzada e Rodrigo Gavini
Mariana Perini e Thomaz Tommasi
Mariana Perini e Thomaz Tommasi Crédito: Arthur Louzada e Rodrigo Gavini
Rosa Picolli, Riberto Araújo e Eula Perez
Rosa Picolli, Riberto Araújo e Eula Perez Crédito: Arthur Louzada e Rodrigo Gavini

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