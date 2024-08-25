Nizan Guanaes em Vitória: "Até para ficar calado é preciso fazer marketing"

"Até para ficar calado você precisa fazer marketing. O silêncio é uma baita estratégia", disse o publicitário Nizan Guanaes, sobre a importância de se comunicar e como fazê-la de forma eficaz durante o painel "Como influenciar positivamente a sociedade acerca do relevante papel da indústria na economia brasileira?", durante o 29º Congresso Nacional de Executivos de Finanças (CONEF), em Vitória. Sob a liderança de Pedro Chieppe, presidente do IBEF-ES, o congresso reuniu cerca de 500 pessoas no Espaço Patrick Ribeiro, nesta sexta-feira (23).
Para falar sobre o cenário econômico estadual e nacional., também passaram por lá o governador Renato Casagrande, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o economista e ex-ministro Paulo Guedes. Durante o evento, líderes discutiram ainda os principais novas estratégias para as políticas públicas e a iniciativa privada.
Durante o evento, o Ibef-ES fez uma merecida homenagem à Dona Maria Alice Lindenberg
(in memoriam), que inspirou muitos empresários e executivos com seu trabalho na Rede Gazeta, à frente de projetos como A Gazeta na Sala de Aula e Educar. O filho da homenageada, o presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg, recebeu o troféu em sua homenagem no Conef 2024.