Nizan Guanaes em Vitória: "Até para ficar calado é preciso fazer marketing"

"Até para ficar calado você precisa fazer marketing. O silêncio é uma baita estratégia", disse o publicitário Nizan Guanaes, sobre a importância de se comunicar e como fazê-la de forma eficaz durante o painel "Como influenciar positivamente a sociedade acerca do relevante papel da indústria na economia brasileira?", durante o 29º Congresso Nacional de Executivos de Finanças (CONEF), em Vitória. Sob a liderança de Pedro Chieppe, presidente do IBEF-ES, o congresso reuniu cerca de 500 pessoas no Espaço Patrick Ribeiro, nesta sexta-feira (23).