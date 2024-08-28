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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Designer capixaba e grife alemã apresentam desfile em Vitória

Publicado em
28 ago 2024 às 03:00
Karla Bautz e Fernanda Rigon
Karla Bautz e Fernanda Rigon: noite de moda e design na Ilha Crédito: @PABLODANTAS
A grife do designer alemão Philipp Plein e a designer de joias capixaba Karla Bautz receberam convidados para a apresentação da nova coleção alemã e das joias da capixaba em desfile, na Galeria Matias Brotas, em Vitória. Fernanda Rigon, diretora da Philipp Plein no Brasil, marcou presença no evento, que reuniu Thanandra Torres, Italla Monti, Lara Brotas, Luciana Melo, Solana Mg, Vitor Sarcinelli, entre outros. 
Com produção da gestora de imagem Renata Cani, o evento também contou com a presença do artista Raphael Bianco, que falou um pouco sobre a exposição ‘Paisagens próximas vistas de longe’ em cartaz na galeria, e que foi o cenário especial para o desfile inédito.

Desfile Karla Fine Jewlery

EM VITÓRIA

Fernanda Julião e Gabriela Greppe
As arquitetas Gabriela Greppe e Fernanda Julião prestigiaram nesta terça-feira (27), a palestra de Sig Bergamin, No Cinemark Vitória. Crédito: Divulgação

Em São Paulo

Nos dias 29, 30 e 31 de agosto, o assessor de investimentos Leonardo Pastore, da Valor, estará na Expert XP, maior feira de investimentos do mundo. O evento acontece em São Paulo e é reconhecido por proporcionar uma visão abrangente das oportunidades e desafios no mercado financeiro. Entre alguns palestrantes, terá Paulo Hartung, Roberto Campos Neto, Simone Tebet, Bernardinho, Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD Brasil, entre vários outros do Brasil e do mundo. Durante o evento, haverá premiações para os melhores assessores da XP.

Em São Paulo 2

O hospital Albert Einstein, em São Paulo, recebe, entre os dias 29 e 31, um programa internacional com palestras, painel de discussões e sessões de vídeos sobre técnicas operatórias para a região da cabeça e do pescoço. Para o cirurgião Marco Homero de Sá, que é presença confirmada no evento, trata-se de uma oportunidade única de observar as melhores práticas realizadas em países como os Estados Unidos e o Canadá, de onde vem a maior parte dos palestrantes.

FESTA

Thiago Setúbal, Juliana Leão, Eduardo Ambrósio e André Rodrigues
Thiago Setúbal, Juliana Leão, Eduardo Ambrósio e André Rodrigues: celebrando o Dia do Corretor de Imóveis, no sábado (24), no Clube Álvares Cabral, em Vitória Crédito: Divulgação

Destaque mundial

A área tributária do escritório FurtadoNemer Advogados foi ranqueada, pelo segundo ano consecutivo, no guia internacional ITR World Tax, na categoria General Corporate Tax. A publicação inglesa avalia e traça o perfil dos profissionais e empresas tributárias mais proficientes em todo o mundo, abrangendo mais de 155 jurisdições localizadas em todos os continentes. “Essa conquista é fruto da dedicação de todo o time e da confiança depositada por nossos clientes, a quem agradecemos imensamente”, afirmou Samir Nemer, advogado líder da área tributária e sócio do escritório.

Em Vila Velha

Embaixadora Master Visagista, Cy Magalhães promove o encontro exclusivo com consultoras de imagem para o bate papo sobre as novidades do Visagismo, nesta segunda-feira , 2 de setembro, às 18h, em Vila Velha.

Missa de 7º Dia

Será celebrada neta quarta-feira (28), às 18h30, a missa de 7º dia de falecimento de Carlos Henrique Rossoni, empresário no ramo de seguros de transportes. Nossos sentimentos à família, em especial ao filho Renato Rossoni, meu querido RR. 

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