Designer capixaba e grife alemã apresentam desfile em Vitória

O hospital Albert Einstein, em São Paulo, recebe, entre os dias 29 e 31, um programa internacional com palestras, painel de discussões e sessões de vídeos sobre técnicas operatórias para a região da cabeça e do pescoço. Para o cirurgião Marco Homero de Sá, que é presença confirmada no evento, trata-se de uma oportunidade única de observar as melhores práticas realizadas em países como os Estados Unidos e o Canadá, de onde vem a maior parte dos palestrantes.