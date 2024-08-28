Designer capixaba e grife alemã apresentam desfile em Vitória

Nos dias 29, 30 e 31 de agosto, o assessor de investimentos Leonardo Pastore, da Valor, estará na Expert XP, maior feira de investimentos do mundo. O evento acontece em São Paulo e é reconhecido por proporcionar uma visão abrangente das oportunidades e desafios no mercado financeiro. Entre alguns palestrantes, terá Paulo Hartung, Roberto Campos Neto, Simone Tebet, Bernardinho, Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD Brasil, entre vários outros do Brasil e do mundo. Durante o evento, haverá premiações para os melhores assessores da XP.