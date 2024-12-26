De Cíntia Chagas a Seu Jorge: as atrações de 2025 no Patrick Ribeiro

Alcione, Seu Jorge e Cíntia Chagas são atrações confirmadas no Patrick Ribeiro em 2025 Crédito: Arthur Louzada; Robson Mafra/Folhapress; Cacá Lima

O novo ano ainda não chegou, mas já está cheio de novidades para os capixabas! A rainha Alcione, Seu Jorge e até a banda internacional Buena Vista Social Orchestra são algumas das atrações já confirmadas no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória, em 2025.

Formada por integrantes originais do icônico Buena Vista Social Club, a apresentação da renomada banda cubana Buena Vista Social Orchestra promete trazer ao público capixaba um show inédito, com produção de alto nível e os clássicos que eternizaram o grupo.

Membros do Buena Vista Social Club na gravação do disco homônimo, em Nova York Crédito: Ebet Roberts/Divulgação

O espaço também contará com outros artistas consagrados como Alcione, Cíntia Chagas, atrações infantis como Kysha e Mine, além do tributo ATOM Pink Floyd, celebrando 50 anos do álbum "Wish You Were Here. A programação faz parte da comemoração dos 10 anos do Patrick Ribeiro.

“Comemorar 10 anos de sucesso do espaço é mais do que celebrar uma história; é reafirmar um compromisso com a cultura e o entretenimento de qualidade para o público capixaba”, contou Patrick Ribeiro, idealizador e proprietário do espaço homônimo.

Confira a agenda de shows já confirmados:

08/02 – Alcione

14/03 – Seu Jorge

15/03 – Samba 90 Graus com Chrigor (ExaltaSamba), Netinho de Paula (Negritude Jr.) e Márcio Art (Art Popular)

31/03 – Cíntia Chagas em "Chique, Chiquíssima"

02/04 – Buena Vista Social Orchestra

09/05 – Jorge Vercillo com JV30

31/05 – ATOM Pink Floyd - Turnê 2025 - Wish You Were Here - Especial 50 anos

06/06 – Belo in Concert

07/06 - Kysha e Mine – Lance de Escola