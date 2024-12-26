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Até show internacional

De Cíntia Chagas a Seu Jorge: as atrações de 2025 no Patrick Ribeiro

Buena Vista Social Orchestra, Alcione, ATOM Pink Floyd e Belo são algumas dos shows já confirmadas para o próximo ano
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 26 de Dezembro de 2024 às 12:16

Alcione, Seu Jorque e Cíntia Chagas são atrações confirmadas no Patrick Ribeiro em 2025
Alcione, Seu Jorge e Cíntia Chagas são atrações confirmadas no Patrick Ribeiro em 2025 Crédito: Arthur Louzada; Robson Mafra/Folhapress; Cacá Lima
O novo ano ainda não chegou, mas já está cheio de novidades para os capixabas! A rainha Alcione, Seu Jorge e até a banda internacional Buena Vista Social Orchestra são algumas das atrações já confirmadas no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória, em 2025.
Formada por integrantes originais do icônico Buena Vista Social Club, a apresentação da renomada banda cubana Buena Vista Social Orchestra promete trazer ao público capixaba um show inédito, com produção de alto nível e os clássicos que eternizaram o grupo.
Membros do Buena Vista Social Club na gravação do disco homônimo, em Nova York
Membros do Buena Vista Social Club na gravação do disco homônimo, em Nova York Crédito: Ebet Roberts/Divulgação
O espaço também contará com outros artistas consagrados como Alcione, Cíntia Chagas, atrações infantis como Kysha e Mine, além do tributo ATOM Pink Floyd, celebrando 50 anos do álbum "Wish You Were Here. A programação faz parte da comemoração dos 10 anos do Patrick Ribeiro.
“Comemorar 10 anos de sucesso do espaço é mais do que celebrar uma história; é reafirmar um compromisso com a cultura e o entretenimento de qualidade para o público capixaba”, contou Patrick Ribeiro, idealizador e proprietário do espaço homônimo.

Confira a agenda de shows já confirmados:

  • 08/02 – Alcione
  • 14/03 – Seu Jorge
  • 15/03 – Samba 90 Graus com Chrigor (ExaltaSamba), Netinho de Paula (Negritude Jr.) e Márcio Art (Art Popular)
  • 31/03 – Cíntia Chagas em "Chique, Chiquíssima"
  • 02/04 – Buena Vista Social Orchestra
  • 09/05 – Jorge Vercillo com JV30
  • 31/05 – ATOM Pink Floyd - Turnê 2025 - Wish You Were Here - Especial 50 anos
  • 06/06 – Belo in Concert
  • 07/06  - Kysha e Mine – Lance de Escola
Informações sobre ingressos e outras atrações você ode conferir no site www.patrickribeiro.com.br

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