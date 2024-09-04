Empresário do ES leva influenciadora Cíntia Chagas para turnê nos EUA

O publicitário Marcelo Braga, à frente da Liga de Marketing, empresa conhecida por organizar eventos memoráveis, irá participar, mais uma vez, da experiência VIP "Rock In Rio Academy". Desta vez, a experiência será ainda mais marcante, já que o evento chega aos seus 40 anos. "Estarei lá no dia 17 deste mês que se inicia, como convidado nesta imersão que revela os segredos, os grandes desafios e a magia por trás da criação de um evento tão grandioso. Depois volto com a minha esposa Cristina Brum para assistir aos shows do dia 20 de setembro, em especial a Ivete e a Katy Perry. Eu amo o Rock in Rio Academy. Acredito muito no poder do sonhar e realizar. Assim como o Rock in Rio, podemos transformar ideias em legados, proporcionando momentos UAU", pontuou o empresário.