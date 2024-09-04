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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Empresário do ES leva influenciadora Cíntia Chagas para turnê nos EUA

Publicado em
04 set 2024 às 03:00
Cintia Chagas e Patrick Ribeiro rumo a carreira internacional
Cintia Chagas e Patrick Ribeiro: rumo aos EUA Crédito: Gustavo Forattini
O empresário Patrick Ribeiro, prestes a completar 35 anos em atividade no mercado do entretenimento, leva a comunicadora Cintia Chagas para turnê nos Estados Unidos. Os eventos acontecerão em fevereiro de 2025 e passará por várias cidades da terra do Tio Sam, como Orlando, Fort Laudardale, ⁠Houston, Nova York, Newark e ⁠Boston.
Essa turnê é um marco para a carreira do empresário, cujo nome e sobrenome fazem parte da história da cultura e do entretenimento capixaba. “A chegada ao mercado internacional é um passo muito importante para minha carreira e um desejo antigo, que estou colocando em prática. Considero esse um bom desafio para marcar meus 35 anos no mercado”, explica Patrick.
Como já anunciado, o primeiro evento produzido pelo rei dos shows do Espírito Santo fora do Brasil será em Portugal, no mês de novembro deste ano, também com Cíntia Chagas - fenômeno na internet e que acumula mais de seis milhões de seguidores nas redes sociais.
Os dois eventos em terras lusitanas acontecerão em novembro nas cidades do Porto e Lisboa (Estoril). Este é o primeiro projeto internacional do empresário, assim como de Cintia - que também fará suas primeiras apresentações em outro continente.
Para oficializar esta parceria promissora, Cintia Chagas fez uma parada especial em Vitória no dia 28 de agosto. Com lotação esgotada, ela se apresentou no Espaço Patrick Ribeiro, diante de uma plateia seleta de 1500 pessoas.

LANÇAMENTO IMOBILIÁRIO

Léo de Castro e Patrícia Brotto Castro
Léo de Castro e Patrícia Brotto Castro: no lançamento empreendimento imobiliário Sand, na Praia de Camburi Crédito: Neizi Magalhães

No Rio

O publicitário Marcelo Braga, à frente da Liga de Marketing, empresa conhecida por organizar eventos memoráveis, irá participar, mais uma vez, da experiência VIP "Rock In Rio Academy". Desta vez, a experiência será ainda mais marcante, já que o evento chega aos seus 40 anos. "Estarei lá no dia 17 deste mês que se inicia, como convidado nesta imersão que revela os segredos, os grandes desafios e a magia por trás da criação de um evento tão grandioso. Depois volto com a minha esposa Cristina Brum para assistir aos shows do dia 20 de setembro, em especial a Ivete e a Katy Perry. Eu amo o Rock in Rio Academy. Acredito muito no poder do sonhar e realizar. Assim como o Rock in Rio, podemos transformar ideias em legados, proporcionando momentos UAU", pontuou o empresário.

Nos EUA

O empresário Rômulo Bezerril, da Homelux, embarcou essa semana rumo a Denver, nos Estados Unidos, para participar do evento CEDIA Expo Show 2024, uma das feiras mundiais mais importantes quando o assunto é automação, seja residencial ou corporativa. Ele vai conferir de perto as novas tecnologias e produtos das marcas mais renomadas do mercado e trazer diversas novidades para os capixabas.

BRUNCH

Diocélio e Bernardo Grasselli
Diocélio e Bernardo Grasselli: no brunch do Sand, em Camburi  Crédito: Neizi Magalhães

Praia do Canto em fotos

O Sistema Fecomércio/ES - Sesc e Senac convida para o lançamento, no dia 5 de setembro (quinta-feira), da exposição "Praia do Canto: memórias e afetos", que homenageia esse bairro ícone, ampliando o olhar para a sua passagem de uma colônia de pescadores a polo comercia e cultural. É uma narrativa poética dessa história, revelando suas camadas através das lentes de fotógrafos e anônimos.

Jornada científica e cultural

Um dos principais nomes em discussões sobre governança e responsabilidade socioambiental (ESG) no Brasil, o professor e empreendedor social Marcus Nakagawa estará em Vitória para a abertura da 23ª Jornada Científica e Cultural da FAESA, que acontece no dia 9 de setembro, a partir das 18h30, no Auditório Central do Centro Universitário. Na palestra "Desenvolvimento Sustentável como Farol para a Inovação", ele discutirá com o reitor, professor Alexandre Nunes Theodoro, a pró-reitora, professora Carla Letícia Alvarenga Leite, e o gestor do Centro de Inovação, Pesquisa e Extensão da FAESA, Lucas Zanchetta Passamani, como a sustentabilidade pode servir como guia essencial para inovações que impulsionam o desenvolvimento social e econômico.

TEATRO

Rodrigo Sant'Anna e Wesley Telles
O ator e humorista Rodrigo Sant'Anna e CEO da WB Produções Wesley Telles durante a passagem do espetáculo "Atazanado" em Vitória. Crédito: Vitor Zorzal

Outubro Rosa

O mês de outubro conta com uma causa nobre: A campanha Outubro Rosa que alerta quanto à prevenção ao câncer de mama. Neste período, a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc) realiza diversas ações, entre elas a venda de produtos em loja no Shopping Vitória com profissionais apoiando. No dia 26 de setembro, das 18h às 21 horas, a cirurgiã-dentista Marlei Bonella será a madrinha da loja que fica no 2º piso do mall. --

Medicina

Entre os dias 5 e 8 de setembro de 2024, o Windsor Florida Hotel, no Rio de Janeiro (RJ), será palco do VII Congresso Brasileiro de Medicina Legal e Perícia Médica, realizado pela Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica (ABMLPM). O cirurgião-plástico Humberto Pinto participa do evento. “Sou perito e irei me atualizar sobre os temas mais relevantes da especialidade e os últimos avanços e as tendências que moldam o futuro da Medicina Legal e Perícia Médica”, explica.

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