Mosteiro Zen de Ibiraçu celebra 50 anos com festa; veja fotos

Com o tema “Felicidade dá lucro”, que promete inspirar e transformar a maneira como as pessoas enxergam o sucesso nos negócios, acontece nesta quarta-feira (dia 4), às 18h30, o Encontro Mensal da CDL Jovem Vitória, com a presença de Flávia da Veiga, publicitária e CEO da startup BeHappier, além de embaixadora do Movimento Capitalismo Consciente no Espírito Santo. Ela vai apresentar uma abordagem inovadora para o mundo empresarial, mostrando como o bem-estar pode ser um fator decisivo para o sucesso. O encontro acontece no auditório da CDL Vitória, no Centro.