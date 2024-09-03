Mosteiro Zen de Ibiraçu celebra 50 anos com festa; veja fotos

O advogado e procurador municipal, José de Ribamar Lima Bezerra, lançará seu livro "Casos Especiais que Vivi na Advocacia" no dia 19 de setembro, às 18h30, no auditório da Faculdade Novo Milênio, em Vila Velha. A obra compila experiências nos seus 40 anos de atuação jurídica pelas instâncias recursais até as mais altas cortes do país, revelando vitórias e desafios vividos ao longo de sua carreira, através de relatos reais, empolgantes e emocionantes, mostrando sua contribuição jurídica na construção da cidade. O lançamento será no auditório da Faculdade Novo Milênio, em Vila Velha.