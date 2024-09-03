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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Mosteiro Zen de Ibiraçu celebra 50 anos com festa; veja fotos

Publicado em
03 set 2024 às 03:00
Monge Kendo, Diego Krentz, Daiju Bitti, Renato Casagrande, Marcus Vicente, Dom Décio Zandonade
Monge Kendo, Diego Krentz, Daiju Bitti, Renato Casagrande, Marcus Vicente e Dom Décio Zandonade: celebrando os 50 anos do Mosteiro Zen  Crédito: Hélio Filho/Secom 
Primeiro mosteiro zen-budista da América Latina,  o Mosteiro Zen Morro da Vargem, que fica em Ibiraçu (ES), comemorou 50 anos com festa neste sábado (31), concerto da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses). Marcaram presença o governador Renato Casagrande e a primeira-dama Virgínia Casagrande, o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, além de representantes do Consulado-Geral do Japão no Brasil e da Prefeitura de Aya (Província de Miyazaki, Japão). 
Fundado em agosto de 1974, o Mosteiro Zen Morro da Vargem segue a prática monástica cotidiana e ininterrupta, seguindo a tradição dos ancestrais mosteiros japoneses, e, ao mesmo tempo, com o frescor de uma nova floração, dentro de outra realidade, outro continente, outro país, fincando suas raízes definitivamente no solo brasileiro.
O evento contou com apresentações musicais da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses), com a participação da cantora lírica japonesa Eiko Senda e da Orquestra Jovem Vale Música (Instituto Vale); exposição de Hinayama Matsuri – um histórico festival de bonecas japonesas que remonta ao período Edo (1603-1868), e simboliza a proteção ambiental, trazida diretamente do Japão, pela comitiva da cidade de Aya, da província de Miyazaki; exposição de ikebana – a milenar arte de arranjos florais, organizada pela Academia Brasileira de Ikebana Sanguetsu; além de exposições e apresentações culturais conduzidas pela Associação Nikkei de Vitória.

Mosteiro Zen Morro da Vargem celebra 50 anos

ALMOÇO

Arquiteta Cris Locatelli
Geise e Valdecir Torezani e Flavinha Mendonça: celebrando a vida na Fazenda Miguel Crédito: Divulgação

Novo Motor Rockers

Antonio Carlos Peixoto Filho, Daniel Buaiz e Fabrizo Satlher reinauguram nesta quarta-feira (04) o já consagrado pub Motor Rockers em novo endereço na Praia do Canto. Quem assina o RP do evento é  Kaiky Plaster.

Reinauguração

Conhecida como a marca do "sutiã perfeito", a Loungerie do Shopping Vitória irá receber convidadas para um brinde de reinauguração, marcado para esta quarta-feira, 04. Quem convida são Cecilia e Cristiano Boniolo, com RP de Dudu Altoé.

ANIVERSÁRIO

As empresárias Gabriela Marconi e Bruna Pin entre Fernanda César e Luiza Mazzini em dia de aniversário Spa Day, no Espaço Tangerine
As empresárias Gabriela Marconi e Bruna Pin entre Fernanda César e Luiza Mazzini:  em dia de aniversário Spa Day, no Espaço Tangerine Crédito: Vitor Ayala

Livro

O advogado e procurador municipal, José de Ribamar Lima Bezerra, lançará seu livro "Casos Especiais que Vivi na Advocacia" no dia 19 de setembro, às 18h30, no auditório da Faculdade Novo Milênio, em Vila Velha. A obra compila experiências nos seus 40 anos de atuação jurídica pelas instâncias recursais até as mais altas cortes do país, revelando vitórias e desafios vividos ao longo de sua carreira, através de relatos reais, empolgantes e emocionantes, mostrando sua contribuição jurídica na construção da cidade. O lançamento será no auditório da Faculdade Novo Milênio, em Vila Velha.

Rock

O cantor Felipe Azevedo é o idealizador do "Ready to Rock!", projeto que terá estreia nacional no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória, no dia 8 de outubro. No palco, o capixaba vai se juntar à Orquestra Camerata Sesi e a músicos renomados para recriar a história do rock, revisitando o repertório de ícones mundiais, como Elvis Presley e Jimi Hendrix.

Felicidade

Com o tema “Felicidade dá lucro”, que promete inspirar e transformar a maneira como as pessoas enxergam o sucesso nos negócios, acontece nesta quarta-feira (dia 4), às 18h30, o Encontro Mensal da CDL Jovem Vitória, com a presença de Flávia da Veiga, publicitária e CEO da startup BeHappier, além de embaixadora do Movimento Capitalismo Consciente no Espírito Santo. Ela vai apresentar uma abordagem inovadora para o mundo empresarial, mostrando como o bem-estar pode ser um fator decisivo para o sucesso. O encontro acontece no auditório da CDL Vitória, no Centro.

LANÇAMENTO IMOBILIÁRIO

Breno Peixoto, Marcio, Letícia e Flávia Abaurre
Breno Peixoto, Marcio, Letícia e Flávia Abaurre:  no lançamento empreendimento imobiliário Sand, na Praia de Camburi,  no sábado (24) Crédito: Neizi Magalhães

FESTA

Luiz Medina, Isabella Segatto, Vitor Ventura, Bruno Ferraço, Ana Paula Ferraço e Célio di Cavalcanti
Luiz Medina, Isabella Segatto, Vitor Ventura, Bruno Ferraço, Ana Paula Ferraço e Célio di Cavalcanti: celebrando o sucesso da Mind Crédito: Rodrigo Gavini

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