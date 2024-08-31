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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Sindiex celebra 32 anos com festa em Vitória; veja fotos

Publicado em
31 ago 2024 às 03:00
Sidemar Acosta, Renato Casagrande, Ricardo Ferraço e Idalberto Moro
Sidemar Acosta, Renato Casagrande, Ricardo Ferraço e Idalberto Moro: em noite de festa em Vitória Crédito: Cacá Lima

Parabéns, Sindiex!

O Sindiex celebrou na última quinta-feira (29) os 32 anos da entidade, com um jantar comemorativo no Le Buffet Master, em Vitória. Marcaram presença no evento associados, autoridades e convidados. Durante a celebração, ocorreu a tradicional entrega do prêmio Personalidade do Comércio Exterior, concedido ao presidente da Fecomércio Idalberto Moro, e a posse dos membros do Recomex-ES – Conselho Estratégico de comércio exterior, atacadista, logística e e-commerce do Espírito Santo. Veja as fotos de Cacá Lima.

ANIVERSÁRIO

Aline Bragatto Pereira, Valéria Lopes, Carla Lacerda, Izabel Murad, Jaque Devens, Junia Perenzin e Renata Rasseli
Aline Bragatto Pereira, a aniversariante Valéria Lopes, Carla Lacerda, Izabel Murad, Jaque Devens, Junia Perenzin e Renata Rasseli: em noite de parabéns pra você!  Crédito: Mariana Lopes

Na Unicamp

Barbara Brandão Soares, Heitor Soares de Oliveira Fischer e Pedro Mello Guimarães, alunos do Ensino Médio do Centro Educacional Leonardo da Vinci, participam neste final de semana, dias 31 e 1º, da fase final da Olimpíada de Matemática da Universidade Estadual de Campinas (OMU). Paralelamente, o professor de Matemática da escola, orientador da equipe, Filipe Pinel Berbert Bermudes, além de acompanhar o grupo nos momentos permitidos na competição, apresenta o seu trabalho, que foi inscrito e selecionado, no Simpósio OMU, evento voltado para educadores de todo Brasil. Filipe abordará o tema "Desafios e Estratégias na Implementação de Turmas Preparatórias para Olimpíadas de Matemática em Escolas de Ensino Integral", apresentando propostas de uso de tecnologias educacionais e a importância do envolvimento do professor para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais na preparação dos alunos.

PARABÉNS PRA VOCÊ! 

Mary Helal recebeu amigas para comemorar aniversário
A aniversariante Mary Helal recebeu amigas para comemorar aniversário com menu árabe da chef Brígida Alexandre, em sua casa, em Jardim Camburi Crédito: Divulgação

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