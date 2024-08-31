Sindiex celebra 32 anos com festa em Vitória; veja fotos

Barbara Brandão Soares, Heitor Soares de Oliveira Fischer e Pedro Mello Guimarães, alunos do Ensino Médio do Centro Educacional Leonardo da Vinci, participam neste final de semana, dias 31 e 1º, da fase final da Olimpíada de Matemática da Universidade Estadual de Campinas (OMU). Paralelamente, o professor de Matemática da escola, orientador da equipe, Filipe Pinel Berbert Bermudes, além de acompanhar o grupo nos momentos permitidos na competição, apresenta o seu trabalho, que foi inscrito e selecionado, no Simpósio OMU, evento voltado para educadores de todo Brasil. Filipe abordará o tema "Desafios e Estratégias na Implementação de Turmas Preparatórias para Olimpíadas de Matemática em Escolas de Ensino Integral", apresentando propostas de uso de tecnologias educacionais e a importância do envolvimento do professor para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais na preparação dos alunos.