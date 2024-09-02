Galeria do ES apresenta Dionísio Del Santo em feira de São Paulo

A arquiteta Daniela Andrade foi uma das vencedoras na categoria Diamond, do programa Talent Club 2023. Ela faz parte de um grupo seleto de arquitetos e designers de interiores do Brasil integrantes do programa de relacionamento da Hunter Douglas, que ganhou uma viagem internacional como prêmio. Nesta segunda-feira (02), Daniela, junto com Moisés e Sandra Demoner, que também fazem parte do programa, embarcam para a África do Sul. A turma realizará safáris na região de Waterberg, na província de Limpopo, visita a Table Mountain considerada como um dos símbolos mais importantes da Cidade do Cabo, assim como fará diversas outras programações preparadas especialmente para se divertir naquele país.