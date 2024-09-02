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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Galeria do ES apresenta Dionísio Del Santo em feira de São Paulo

Publicado em
02 set 2024 às 03:00
Tamara Brandt, Gorete Thorey e Fernanda Feitosa (idealizadora SP Arte-Rotas)
Tamara Brandt, Gorete Thorey e Fernanda Feitosa (idealizadora SP Arte-Rotas) Crédito: Divulgação

ES em Sampa

A galeria capixaba Via Thorey participou da 3ª edição da feira Rotas Brasileiras, em São Paulo, que movimentou a cidade de  28 agosto a 1º setembro na ARCA.  A galerista Gorete Thorey   apresentou um projeto solo do artista capixaba Dionísio Del Santo,o mestre do modernismo capixaba. Durante a feira,  ela recebeu convidados como Sandra Corteletti, o arquiteto capixaba João Falqueto, o arquiteto dinamarquês Adam Kurdahl,  a idealizadora da feira Fernanda Feitosa e a diretora Tamara Brandt. Veja as fotos!

CURSO

Dr. Rafael Buzatto, Sebastião Marcos Cardoso e Dr. Jonas Giacomin Jr.
Dr. Rafael Buzatto o empresário, Sebastião Marcos Cardoso e Dr. Jonas Giacomin Jr.: no primeiro curso de resina  3D, técnica inovadora aplicada para resturações estéticas na odontologia. A próxima edição será em novembro Crédito: Divulgação

Na África do Sul

A arquiteta Daniela Andrade foi uma das vencedoras na categoria Diamond, do programa Talent Club 2023. Ela faz parte de um grupo seleto de arquitetos e designers de interiores do Brasil integrantes do programa de relacionamento da Hunter Douglas, que ganhou uma viagem internacional como prêmio. Nesta segunda-feira (02), Daniela, junto com Moisés e Sandra Demoner, que também fazem parte do programa, embarcam para a África do Sul. A turma realizará safáris na região de Waterberg, na província de Limpopo, visita a Table Mountain considerada como um dos símbolos mais importantes da Cidade do Cabo, assim como fará diversas outras programações preparadas especialmente para se divertir naquele país.

Em São Paulo

O consultor imobiliário André Correia, referência no Espírito Santo quando o assunto é o mercado de imóveis de São Paulo, está organizando uma imersão sobre assunto na cidade. Entre os dias 09 e 11 de setembro ele guiará um grupo de corretores capixabas em uma experiência prática no mercado paulista, apresentando as regiões mais valorizadas, as principais construtoras e os imóveis que garantem uma melhor rentabilidade para os investidores.

Moda solidária

Estão à venda, através da plataforma digital Sympla, os ingressos para a 2ª edição do Desfile Beneficente em prol do Asilo dos Idosos de Vitória, que acontece no dia 18 de setembro, na Casa Lounge. A festa promete momentos inspiradores, a começar pela recepção calorosa ao som de violinos, comandada pelo músico Nano Vianna.

AUTOCUIDADO

Renata Melo posa ao lado de uma das participantes, Cristina Matsunaga e do representante capixaba da marca Sinclair, Marcelo Ampazzo.
A médica Renata Melo recebeu clientes e amigas para um evento sobre autocuidado feminino. Na foto, Renata Melo posa ao lado de uma das participantes, Cristina Matsunaga e do representante capixaba da marca Sinclair, Marcelo Ampazzo Crédito: Divulgação

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