Cíntia Chagas acusa ex, o deputado do PL, Lucas Bove, de agressão e ameaça

Recentemente a influenciadora Cíntia Chagas terminou seu casamento com o deputado estadual Lucas Bove (PL-SP),o que surpreendeu os seguidores de Cíntia, já que o casal esteve junto há apenas três meses. Porém, o motivo do divórcio veio à tona somente agora. De acordo com a influencer, ela sofria violência doméstica. A revelação sobre os motivos do termo foi feita pelo Portal Leo Dias.



Conforme informações divulgadas pelo portal, Cíntia relatou casos de agressão física e solicitou uma medida protetiva contra Bove no início de setembro. Cíntia afirmou estar envolvida em um relacionamento tóxico e acusou o ex-marido de ser “possessivo, ciumento e controlador”.