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Comportamento

Use fones de ouvido: uma questão de elegância e respeito

Escutar música, podcast ou qualquer tipo de som no celular, com o volume alto, pode ser um incômodo para quem está ao seu redor

Publicado em 16 de Março de 2025 às 10:00

Publicado em 

16 mar 2025 às 10:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Fone de ouvido
Fone de ouvido Crédito: Shutterstock
Em um mundo cada vez mais conectado, a experiência sonora se tornou parte essencial do nosso dia a dia.
No entanto, há algo que poucos têm lembrado: o respeito pelo espaço dos outros. Escutar música, podcast ou qualquer tipo de som no celular, com o volume alto, pode transformar um momento de prazer pessoal em um incômodo para quem está ao seu redor. A solução? Fones de ouvido. Simples, práticos e, acima de tudo, elegantes.
Não se trata apenas de evitar o desconforto alheio, mas de adotar um comportamento que reflete consideração e bom senso. Ao usar fones de ouvido, você cria um ambiente harmonioso, onde sua música se limita ao seu espaço, sem invadir o do próximo. Dessa forma, pode desfrutar de sua playlist preferida sem que ninguém se sinta forçado a compartilhar da sua intimidade sonora.
Um pequeno gesto, mas que faz toda a diferença no cotidiano – para você e para quem está ao seu redor
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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