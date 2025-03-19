Famosos

Saiba quem é a brasileira que namora ator de 'As Branquelas'

Artista de Belo Horizonte e Marlon Wayans estão juntos desde o começo do ano
Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Março de 2025 às 11:47

Cantora Ruby e o ator Marlon Wayans
Cantora Ruby e o ator Marlon Wayans Crédito: @eurubyoficial no Instagram
O ator Marlon Wayans, um dos protagonistas de "As Branquelas", está no Brasil por um motivo especial: uma visita à família de sua namorada, a cantora mineira Ruby.
Camila Gomes, que usa o nome artístico Ruby, tem 29 anos. Em entrevista à revista Harper's Bazaar em 2022, ela contou que começou a cantar na igreja aos 3 anos. Seu pai e sua mãe são pastores e a cantora afirma que até hoje a religião influencia sua arte.
Ela já mostrou os costumes de sua família a Marlon Wayans. Nesta semana, ela mostrou uma Bíblia na casa onde está hospedada com o ator e afirmou: "Não existe reunião familiar para mim sem isso aqui. Já botei o Marlon para ler a Bíblia quase toda, coitado".

Veja Também

Aposta do pop, cantora Ruby traz a sensualidade da mulher preta em novo EP

Ruby começou a cursar Direito, mas abandonou o curso para investir na música. Ela tirou o ano de 2018 para apostar nesse sonho e divulgar vídeos cantando nas redes sociais. Após sete meses, recebeu uma proposta do produtor carioca Papatinho, que já trabalhou com nomes como Anitta, Black Alien e Kanye West. Eles fizeram cinco músicas, e a partir delas Ruby foi contratada pela gravadora Universal Music Brasil.
Ela assumiu o namoro com Marlon Wayans em setembro de 2024. Na ocasião, ela disse que pensava em se mudar para Los Angeles com o ator: "É uma possibilidade, principalmente porque meu futuro marido mora aqui, né? Mas assim, tá muito recente, né, calma. Tem muitas possibilidades".
Em Minas Gerais, Marlon Wayans deu um jeito de se comunicar com a família da cantora. "Ele trouxe um aparelho que traduz inglês para qualquer língua. Porque a minha mãe não fala inglês. Aí eles estão lá, trocando a maior ideia, e eu aqui fazendo comida. Esqueceu que eu existo, está lá com a minha família", riu a cantora.
Ela mostrou o ator interagindo com sua família. Ruby postou stories cantando "Creep", do Radiohead, com o namorado. Em seguida, mostrou Marlon Wayans dando dicas de sinuca para seu irmão.

Veja Também

Série 'Adolescência' é a mais vista da Netflix em 71 países

Globo anuncia 'A Viagem' como substituta de 'Tieta' no Vale a Pena Ver de Novo

Recomendado para você

Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos
Quarto onde mulher foi mantida refém em Vila Velha
Casal é preso por manter mulher de 37 anos em cárcere privado em Itapuã
Salário, renda, dinheiro, real, cem reais, economia, pagamento
Profissionalismo na gestão pública: foco é dever institucional

