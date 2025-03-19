Globo anuncia 'A Viagem' como substituta de 'Tieta' no Vale a Pena Ver de Novo

Antonio Fagundes e Christiane Torloni são os protagonistas da novela 'A Viagem' Crédito: Globo

Um dos maiores sucessos da teledramaturgia da Globo está de volta. Nesta terça-feira (18), a emissora anunciou que "A Viagem" (1994) será a próxima reprise do Vale a Pena Ver de Novo. Escrita por Ivani Ribeiro e dirigida por Wolf Maya, a novela substituirá "Tieta".

A trama tem a vida após a morte como tema central. Remake da novela homônima exibida pela TV Tupi nos anos 1970, a história gira em torno de Alexandre (Guilherme Fontes), um rapaz rico e problemático que morre, mas cuja alma se dedica a prejudicar a vida do irmão Raul (Miguel Falabella), do cunhado Téo (Maurício Mattar) e do criminalista Otávio (Antonio Fagundes), a quem considera responsáveis por tudo de ruim que aconteceu em sua vida.

A situação piora quando ele descobre que Diná (Christiane Torloni), sua irmã mais velha e maior defensora, está apaixonada pelo advogado. Diná, que inicialmente culpa Otávio pela morte do irmão, encontra nele um amor de muitas vidas e a possibilidade de uma relação tranquila, diferente de seu conturbado casamento com Téo.