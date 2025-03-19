Série 'Adolescência' é a mais vista da Netflix em 71 países

Owen Cooper como Jamie Miller na série 'Adolescência' Crédito: Divulgação/Netflix

"Adolescência", que estreou na Netflix última quinta-feira (13), é o novo fenômeno de audiência do streaming. A série ocupa o primeiro lugar no ranking das mais vistas em 71 países, incluindo o Brasil.

Com quatro episódios, todos já disponíveis, a minissérie teve 24,3 milhões de exibições apenas nesta semana, segundo a Netflix. A segunda colocada no ranking global, "A Dona da Bola", com Kate Hudson, teve 6 milhões de views na última semana.

A série já acumula um total de 93 milhões de horas assistidas, contra 30 milhões de "A Dona da Bola", que estreou no dia 25 de fevereiro. "Bebê Rena", outro sucesso estrondoso da plataforma, teve 53 milhõe s de horas assistidas em sua primeira semana, entre 15 a 21 de abril de 2024.

Só no continente americano, 21 países registraram o produto como o mais visto da semana, incluindo, além do Brasil, EUA, Argentina, Bolívia, Chile, Canadá, México, Equador, Venezuela e Uruguai, entre outros.

Na Europa, a série está em primeiro lugar em 32 países, incluindo Portugal, Espanha, França, Itália, Reino Unido, Alemanha, Irlanda e outros.

No ranking global, a série está no top 10 das mais assistidas em 91 países. A Netflix afirma estar presente em 190 países, com exceção da China, Coreia do Norte, Rússia e Síria.