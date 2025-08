Famosos

Yuri Lima se declara para IZA nas redes: "Culpada da minha alegria"

Cantora e ex-jogador, que são pais da pequena Nala, vivem momento de reconciliação e afeto

A cantora IZA, de 34 anos, recebeu uma declaração romântica do namorado, o ex-jogador de futebol Yuri Lima, na madrugada desta quarta-feira (6) pelo Instagram. Yuri compartilhou uma foto do casal abraçado e se derreteu em palavras de carinho. >

IZA e Yuri reataram o relacionamento no início deste ano, após um período de separação que começou em julho do ano passado. Durante o tempo afastados, nasceu a filha do casal, Nala, em outubro de 2024. Pouco depois do nascimento da bebê, Yuri anunciou sua aposentadoria dos campos para se dedicar à vida em família.>