BBB 26: Babu perde apartamento conquistado no reality após eliminação; entenda

Publicado em 12 de março de 2026 às 09:47
Eliminado do BBB 26 (Globo), Babu Santana perdeu o apartamento avaliado em R$ 270 mil que havia ganhado no reality. O ator cumpriu apenas duas das três etapas necessárias para ficar com ele.
De acordo com as regras do programa, para que o participante consiga pegar definitivamente as chaves do imóvel, é necessário ganhar uma liderança, ter uma festa temática e chegar ao top 10 da competição.
Babu foi o segundo líder da temporada e teve direito a uma celebração personalizada. O brother, porém, se tornou o 14º colocado do programa, ficando de fora do Top 10.
A influenciadora digital Maxiane Rodrigues também perdeu o apartamento. A sister conquistou a liderança na terceira semana e teve uma festa em sua homenagem, mas foi a sexta eliminada do reality.
Seguem na corrida pelo apartamento - e pelo prêmio - Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach e Samira Sagr. Os outros brothers e sisters não conquistaram a liderança até o momento.
