Reality show

Babu diz que BBB 26 foi traumático: 'Julgado para além do jogo'

Babu Santana admitiu que ficou arrependido de seus embates calorosos

Publicado em 13 de março de 2026 às 11:12

Babu é o sétimo eliminado do BBB 26 Crédito: Reprodução Globo

Babu Santana admitiu que o BBB 26 (Globo) foi traumático e ficou arrependido de seus embates calorosos.

O ex-participante desabafou sobre o pós-reality. "Está sendo um pouco traumático, até porque estou sendo julgado para além do jogo. Eu reconheço. Estou sendo julgado até no momento que reconheço que errei. Não estou tendo nem direito de pedir desculpa. Isso está me deixando um pouco triste", disse a Quem.

Segundo ele, quer pedir desculpas às rivais. "A pessoa que sou me faz querer pedir desculpa para a Sol [Vega], para a Ana Paula [Renault], para todas as meninas com quem tive um embate de forma mais truculenta. E até para os meninos também. Acho que poderia ter os embates de forma mais amena, mais leve, de forma a jogar e a entreter. Acho que pesei na mão", refletiu.

O ex-brother concordou com algumas críticas sobre suas atitudes no jogo. "Concordo que fui em um ímpeto muito forte, de que exagerei na energia. Até das pessoas que gostam de mim: 'Olha, você ficou muito obcecado por certas questões no jogo'. E essa obsessão, esse ímpeto, essa fúria me atrapalhou um pouco."

Babu também analisou Ana Paula. "Ela me mostrou ter uma inteligência, sobretudo para questão de internet, de opiniões, muito forte. Então, ela tem o mérito dela (...). Acredito no amor. Estou arrependido e pedindo desculpa porque vi uma agressividade em mim que quero deixar longe da minha vida", concluiu.

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