O amor está no ar

Juliette anuncia casamento com Kaique Cerveny

Celebridades e colegas de reality comentaram nas redes sociais, enviando mensagens de carinho e emojis para celebrar a novidade

Publicado em 13 de março de 2026 às 10:16

EX BBB confirma que vai casar com Kaique Cerveny neste an Crédito: Reprodução Instagram @juliette

Juliette Freire anunciou nesta quinta-feira (12), nas redes sociais, que vai se casar com o atleta de crossfit Kaique Cerveny ainda neste ano.

No vídeo publicado, Cerveny aparece passando a mão na barriga da cantora, em uma cena que sugere uma gravidez. A própria Juliette, no entanto, nega a hipótese em seguida. "Preciso dizer uma coisa: não estou grávida. A verdade é que a gente vai casar ainda neste ano. Prometo trazer tudo para vocês", afirma.

Galeria Imagens de Juliette Freire Juliette Freire é uma cantora, advogada e maquiadora natural de Campina A gravação reúne ainda momentos dos preparativos para a cerimônia, como visitas a possíveis locais do evento e degustação do cardápio. No vídeo, a campeã do BBB 21 e apresentadora do Saia Justa se mostrou animada com a celebração

Juliette foi pedida em casamento por Cerveny em 30 de novembro de 2024, durante a comemoração antecipada de seu aniversário. Na ocasião, o atleta pediu autorização à mãe da cantora, Fátima, antes de fazer o pedido. Ela completaria 35 anos poucos dias depois, em 3 de dezembro. Juliette e os dois estão juntos desde 2023.

Este vídeo pode te interessar