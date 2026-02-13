Famosos

Por que Sarah parou de seguir Juliette nas redes sociais após o BBB 26? Entenda

Amigas e rivais no "BBB 21", a relação entre elas voltou a virar tema no "BBB 26"

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 12:26

Sarah Andrade para de seguir Juliette nas redes sociais Crédito: Reprodução Globo / Reprodução Instagram

Fora da casa do Big Brother Brasil 26, Sarah Andrade começou a rever acontecimentos do lado de fora, inlusive movimentações nas redes sociais. Um dos gestos que chamou atenção dos fãs foi o fato de a ex-sister ter deixado de seguir Juliette no Instagram.

A decisão veio após Sarah descobrir que a campeã do BBB 21 teria incentivado a própria torcida contra ela durante o Paredão que resultou em sua eliminação.

O que motivou o 'unfollow'

Em entrevista à Ana Maria Braga, após deixar o reality, Sarah afirmou que não esperava que Juliette se posicionasse contra sua permanência no jogo.

De acordo com a ex-participante, as duas mantiveram relação cordial fora do confinamento nos últimos anos. Por isso, a manifestação pública da cantora durante o Paredão teria sido vista como quebra de expectativa.

Sarah também relatou que soube que Juliette já havia deixado de segui-la enquanto ela ainda estava confinada. Ao perceber o gesto, decidiu retribuir.

Histórico entre as duas no reality

A relação entre Sarah e Juliette remonta ao Big Brother Brasil 21, edição vencida pela paraibana. Na época, Sarah integrou o chamado "G3", grupo formado também por Juliette e Gil do Vigor. A amizade, no entanto, foi abalada após um voto decisivo que contribuiu para a ruptura entre elas dentro da casa.

Cinco anos depois, no BBB 26, Sarah voltou ao programa como veterana e voltou a mencionar episódios da edição anterior, o que reacendeu debates nas redes sociais.

Recusa em prolongar a polêmica

Eliminada com 69,13% da média de votos em Paredão contra Babu e Sol Vega, Sarah foi questionada por Ana Maria Braga no programa Mais Você sobre o assunto. Na ocasião, afirmou que preferia focar na edição atual e evitar revisitar conflitos de 2021.

Ela também argumentou que as menções feitas a Juliette durante o confinamento ocorreram porque a campeã segue sendo uma das figuras mais emblemáticas da história do reality.

O "unfollow" rapidamente se tornou assunto entre internautas, reacendendo discussões sobre a relação das duas. Em fevereiro, ainda durante o confinamento de Sarah, fãs já haviam notado que Juliette havia deixado de segui-la.

