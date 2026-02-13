Redes Sociais

Sol Vega pede desculpas por ofensas consideradas capacitistas no BBB 26

Ex-sister admitiu que usou termos ofensivos contra Milena e disse que precisa se reeducar

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 10:05

Sol participou do BBB 4 e voltou neste ano como veterana Crédito: Globo

Sol Vega usou as redes sociais nesta quinta-feira (12) para se pronunciar pela primeira vez sobre a discussão com Milena Moreira que culminou em sua expulsão do BBB 26. Nos Stories, a ex-participante reconheceu que ultrapassou limites durante a briga e pediu desculpas pelas palavras usadas contra a participante.

"Estou aqui com a cabeça a mil tentando assimilar tudo", iniciou. "Me veio uma lembrança de ontem na briga. Eu acabei falando [algo que não foi legal]. Ás vezes a gente segue certos padrões e temos que nos reeducar e saber o que é certo e errado mesmo no momento de ira", afirmou.

Durante o desentendimento, Sol chamou a colega de confinamento de doente mental e retardada, termos que geraram forte repercussão nas redes sociais e foram considerados ofensivos e capacitistas por parte do público.

No pronunciamento, ela disse que não teve a intenção de atingir outras pessoas ao utilizar as expressões. "Eu quero pedir desculpas a quem se sentiu ofendido pela minha fala ontem de 'doente mental', 'retardado'. Não foi minha intenção. Na verdade, eu queria ofender a Milena diretamente, mas se ofendi alguém, me perdoe", declarou.

A ex-sister também comentou sobre a repercussão fora da casa e afirmou que, apesar do episódio, tem recebido apoio. "Aqui fora está maravilhoso", completou.

A expulsão de Sol Vega aconteceu durante a tarde de quarta-feira (11) após a sister pegar no braço e pisar no pé de Ana Paula Renault durante uma discussão. O briga aconteceu após Milena acordar todos os jogadores.

Este vídeo pode te interessar