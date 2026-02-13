BBB 26: Babu Santana e Alberto Cowboy trocam farpas durante prova do líder

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 08:43
A quinta prova do líder do BBB 26 (Globo) exigiu resistência dos brothers, que foram colocados em seis plataformas giratórias numeradas. Após quase cinco horas de disputa, o ator Babu Santana entrou em conflito com Alberto Cowboy.
A cada rodada, um brother tinha a chance de se sentar e eleger qual jogador sofreria uma consequência e qual jogador seria o próximo a descansar. O mestre da rodada faria a sua escolha de acordo com o lançamento de um dado.
O mestre teria que fazer duas jogadas de dados. O dado azul, representante da consequência, e o dado laranja, representante do descanso. O jogador escolheria uma das pessoas posicionadas na plataforma de número correspondente ao sorteado nos dados.
Perto das 4 da manhã, Cowboy era o mestre da rodada e estava tentando jogar o dado laranja de alguma forma que pudesse privilegiar um de seus aliados. Ao ver a cena, Babu o criticou, falando que o brother não estava jogando o dado da forma correta.
O mineiro rebateu o comentário, afirmando que o ator não faz parte da produção e ele poderia fazer o seu lançamento do jeito que desejasse. Cowboy ainda afirmou que outras pessoas jogaram o objeto da forma errada e Babu só reclamou com ele.
Babu SantanaAtor
O ex-BBB 7 retrucou, afirmando que o dado é o mesmo para todo mundo e ele tinha a sua própria estratégia. Ele ainda mencionou que quando Samira jogou o dado, o objeto não quicou.
As farpas continuaram, com Babu ironizando que era um "homem mau" e Cowboy fazendo comentários sarcásticos, afirmando que o ator é o mais correto e coerente do jogo.
