Maxiane cobra lealdade de Marcelo e clima pesa no BBB 26

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 09:55
Maxiane Rodrigues está cada vez mais se afastando de Marcelo Alves no BBB 26 (Globo). A pernambucana volta e meia comenta com Marciele Albuquerque e Breno Corã que anda incomodada com o distanciamento do médico. Nesta quinta-feira (12), ela então decidiu conversar com o brother.
A sister chamou o médico de articulador e inteligente e depois fez um alerta sobre a posição do potiguar no jogo. "Sei que você se dá bem com muita gente aqui, mas estou sofrendo porque acredito que você esteja mais do outro lado", afirmou a influenciadora.
Marcelo resolveu ser sincero com a colega de confinamento. "Falei com o Breno. O que eu mais temo é que a gente rache. É melhor a gente não falar sobre jogo para não machucar nem um, nem o outro", respondeu ele, separando jogo e amizade.
"Mas eu te amo, eu estou sofrendo", desabafou Maxiane, tentando firmar uma relação mais próxima com o médico, que deixou claro não estar no mesmo grupo da sister. "Aqui é o jogo e lá fora é lá fora", disse o brother, afirmando que pretende manter uma relação com a influenciadora fora da casa. Maxiane não consegue esconder a decepção com o brother e clima pesa entre os dois.
