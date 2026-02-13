BBB 26

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 09:48

Maxiane elimina Leandro, o Boneco, da prova do líder

A influenciadora Maxiane Rodrigues ganhou a chance de tirar um rival da quinta prova do líder do BBB 26 (Globo). Ela escolheu eliminar Leandro Rocha, o Boneco, da competição. O baiano foi o quinto participante a deixar o espaço de prova e saiu da disputa às 4h05 da manhã.

A primeira pessoa a deixar a prova foi Chaiany Andrade, eliminada por Marciele Albuquerque nos primeiros minutos da dinâmica. A goiana expressou a sua indignação e exclamou: "Vou acabar com tudo. Vai todo mundo pro Tá Com Nada nessa porra".

O ex-jogador de futebol Edilson Capetinha foi a segunda pessoa a deixar o desafio. O Camarote passou mal e saiu da disputa às 00h37. Ele foi seguido por Ana Paula Renault, que desistiu do jogo às 00h56, também alegando mal estar. Ao voltar para a casa, ambos pediram medicamentos contra enjoo.

A atriz Solange Couto resistiu por mais de quatro horas antes de desistir do desafio. A camarote deixou o espaço de provas às 3h38 da manhã desta sexta-feira (13) e foi a quarta pessoa a voltar para a casa.

ENTENDA A DINÂMICA

A quinta prova do líder da temporada é um desafio de resistência no qual os brothers precisam ficar posicionados em seis plataformas giratórias. Em cada rodada, um jogador será o "Mestre da Rodada", podendo ficar de fora da plataforma.

O mestre fará duas jogadas de dados. O dado azul representa uma consequência. A pessoa terá que escolher uma pessoa que está posicionada na plataforma de número correspondente ao sorteado no dado para sofrer uma prenda.

O dado laranja é o dado do mestre e, novamente, o número sorteado indica uma das seis plataformas. A pessoa, então, terá que escolher um jogador da plataforma sorteada para ocupar o seu lugar e ser o mestre da próxima rodada.

Algumas rodadas do jogo serão eliminatórias. Quando isso ocorrer, o mestre jogará o dado azul e, ao invés de aplicar uma consequência, ele eliminará um participante da prova. Entre uma rodada e outra, as plataformas param de girar.

Quando uma plataforma ficar vazia, o número correspondente à ela no dado será substituído por uma letra B. Caso o dado caia nela, o mestre da rodada poderá escolher qualquer competidor para sofrer a consequência.

Quando restarem apenas três jogadores, a mecânica dos dados se encerra e os participantes devem ficar posicionados nas plataformas giratórias, resistindo. Caso a prova dure até o horário do programa ao vivo de sexta-feira (13), cada participante receberá uma ficha e deverá lançar para a mesa de prêmios, que contém pontuações diversas.

Quem fizer mais pontos, poderá eliminar um adversário. A última pessoa sobrando no jogo será consagrada como a nova líder do BBB.

