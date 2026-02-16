Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 16/02/2026

Veja o que os astros revelam sobre a segunda-feira de cada nativo do zodíaco

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 01:50

O horóscopo revela que a segunda-feira trará transformações importantes em diferentes áreas da vida Crédito: Imagem: Cinemanikor | Shutterstock

A segunda-feira favorecerá transformações importantes, seja na carreira, nos projetos pessoais ou nos relacionamentos. Haverá oportunidades de romper padrões antigos, assumir o controle de situações e agir com determinação. Ao mesmo tempo, será essencial equilibrar a impulsividade com o planejamento. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como aproveitar as oportunidades e superar os desafios do dia!

Áries

Os arianos desejarão romper barreiras e deixar antigos hábitos Crédito: Imagem: Paragorn Dangsombroon | Shutterstock

Hoje, você terá a chance de transformar sua participação em grupos e projetos coletivos com ações corajosas. É o momento de deixar antigos ideais para trás e liderar movimentos que realmente tragam mudanças profundas, seja na sociedade ou no seu círculo social. Você desejará romper barreiras de forma prática, fazendo com que suas ideias ganhem força.

Touro

Os taurinos estarão focados em transformar a carreira e os objetivos de longo prazo Crédito: Imagem: Paragorn Dangsombroon | Shutterstock

Nesta segunda-feira, procure focar em transformar sua carreira e seus objetivos de longo prazo. Sua ambição estará renovada, pedindo decisões corajosas e estratégicas para assumir o controle da sua imagem profissional. É o momento de agir com determinação e reconstruir seu caminho profissional.

Gêmeos

Os geminianos deverão agir com com estratégia e controle emocional para evitar conflitos Crédito: Imagem: Paragorn Dangsombroon | Shutterstock

Você viverá um dia de transformações intensas na carreira e na forma como se apresenta ao mundo. Ao longo desta segunda-feira, procure agir com estratégia e controle emocional, pois a sua ambição estará intensificada, podendo gerar conflitos ou disputas de poder desnecessárias. O ideal será encerrar ciclos profissionais que perderam o sentido e redirecionar as metas.

Câncer

Os cancerianos buscarão expandir os seus horizontes Crédito: Imagem: Paragorn Dangsombroon | Shutterstock

Você buscará expandir os seus horizontes, demonstrando maior determinação para aprender algo novo. Será um dia importante para romper crenças ultrapassadas e se dedicar a um aprendizado profundo que possa transformar a sua visão de mundo. Inclusive, a mente ativa permitirá que tenha vigor para lutar por novos ideais e planejar grandes mudanças.

Leão

Os leoninos precisarão concentrar a atenção na renovação de seus relacionamentos e parcerias Crédito: Imagem: Paragorn Dangsombroon | Shutterstock

Nesta segunda-feira, você precisará concentrar sua atenção na renovação de seus relacionamentos e parcerias mais importantes. O momento pede decisões corajosas e diretas para resolver conflitos e criar acordos baseados na transparência e na cooperação. Sua força de vontade estará mais intensa, ajudando a equilibrar suas necessidades com as demandas coletivas.

Virgem

Os virginianos estarão com energia e vitalidade para transformar a rotina de trabalho Crédito: Imagem: Paragorn Dangsombroon | Shutterstock

Haverá mais energia e vitalidade para transformar a rotina de trabalho e cuidar da saúde física. Inclusive, a sua produtividade estará em alta, atraindo ótimos resultados. Será um bom dia para iniciar hábitos saudáveis e enfrentar tarefas desafiadoras com coragem. Apenas evite conflitos desnecessários com colegas, canalizando a sua força para organizar o dia com eficiência e determinação.

Libra

Os librianos estarão com a autoconfiança elevada Crédito: Imagem: Paragorn Dangsombroon | Shutterstock

Haverá mais coragem e criatividade para expressar a sua identidade e liderar projetos pessoais. Para melhorar, a autoconfiança estará elevada, facilitando iniciativas em atividades de lazer e conquistas afetivas que exijam uma postura ousada e decidida. No processo, aja com autonomia, pois o seu entusiasmo tenderá a inspirar as pessoas ao redor.

Escorpião

Os escorpianos sentirão a necessidade de agir com energia e autoridade para resolver questões familiares Crédito: Imagem: Paragorn Dangsombroon | Shutterstock

Hoje, você sentirá a necessidade de agir com energia e autoridade para resolver questões pendentes em sua vida familiar. É o momento de liderar reformas, organizar seu espaço pessoal e tomar decisões corajosas que tragam mais autonomia e movimento ao seu lar. Procure resolver conflitos com clareza para fortalecer e equilibrar suas relações.

Sagitário

Os sagitarianos deverão controlar a impaciência e direcionar a energia mental para se comunicar de forma assertiva Crédito: Imagem: Paragorn Dangsombroon | Shutterstock

Nesta segunda-feira, haverá tendência a discussões intensas e ações impulsivas nas interações. Por isso, é importante controlar a impaciência e direcionar sua energia mental e disposição física para se comunicar de forma assertiva. Diálogos construtivos poderão ajudar a resolver pendências.

Capricórnio

Os capricornianos deverão manter a disciplina para lidar com questões financeiras Crédito: Imagem: Paragorn Dangsombroon | Shutterstock

Hoje, você precisará de determinação ao lidar com sua vida financeira e seus recursos materiais. A disposição para agir poderá trazer ganhos rápidos, mas é preciso cuidado para não cometer gastos impulsivos ou agir de forma agressiva em negociações. Mantenha a disciplina e use essa energia produtiva para organizar seu dinheiro.

Aquário

Os aquarianos deverão direcionar a energia para conquistar resultados e avanços reais Crédito: Imagem: Paragorn Dangsombroon | Shutterstock

Hoje, você sentirá a necessidade de tomar a iniciativa em seus projetos. Haverá uma forte tendência à impaciência e a comportamentos impulsivos. Logo, será fundamental agir com foco e evitar que a agressividade prejudique sua imagem ou seus objetivos. Direcione sua energia para conquistar resultados e avanços reais.

Peixes

Os piscianos precisarão agir com coragem para encerrar ciclos Crédito: Imagem: Paragorn Dangsombroon | Shutterstock

Nesta segunda-feira, você buscará enfrentar medos profundos e padrões emocionais que estavam ocultos. No processo, deverá direcionar a sua energia para realizar uma limpeza mental profunda, assim como evitar conflitos motivados por questões confusas ou mágoas antigas. Também será preciso agir com coragem para encerrar ciclos.