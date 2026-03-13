Três pessoas serão emparedadas em dinâmica ao vivo do BBB 26

Publicado em 13 de março de 2026 às 09:54
Na noite de quinta-feira (12), Tadeu Schmidt explicou para os espectadores do BBB 26 (Globo) como se dará a dinâmica da semana que culminará no nono paredão da temporada. A formação da berlinda começa na noite de sábado.
O apresentador explicou que, durante o programa ao vivo, três brothers serão emparedados, mas não deu detalhes de como será a atividade.
Ele continuou explicando que, no domingo, a Máquina do Poder volta a fazer uma aparição na casa e quem comprar a caixa premiada tem a chance de salvar um dos emparedados pela dinâmica de sábado.
A formação de paredão acontece mais cedo esta semana. Por conta da cerimônia do Oscar, o reality será dividido em duas partes na programação. A berlinda começa a ser montada por volta das 13h50 de domingo.
A casa contará com uma ou duas pessoas imunizadas pelo anjo. Além das duas pessoas emparedadas pela atividade do dia anterior, o líder fará a sua indicação e a pessoa mais votada pela casa também estará na berlinda. No começo da noite, às 19h20, acontece a prova bate e volta, que conclui a formação do paredão.
