Prova do líder

Jordana critica Marciele no BBB 26: "Parcela de culpa dela"

Sister e aliados conversam sobre não terem escolhido a dançarina para a disputa desta quinta (12) no BBB 26

Publicado em 13 de março de 2026 às 09:43

Jordana repercute 'sobra' de Marciele na Prova do Líder: 'Parcela de culpa dela' Crédito: Reprodução Globo

A amizade entre Jordana Morais e Marciele Albuquerque foi abalada após a cunhã ser descartada e ficar de fora da prova do líder desta quinta-feira (12) no BBB 26 (Globo). Após levar um "chega pra lá" da sister, a goiana criticou a amiga.

Assim que Tadeu Schmidt anunciou que Marciele não jogaria a prova do líder, Jordana tentou apertar a mão da sister, que a afastou. Enquanto a disputa acontecia, Milena comentou o caso com a cunhã e afirmou que o grupo deveria ter deixado Jonas Sulzbach de fora, pois o brother já foi líder quatro vezes.

"Exatamente. Pensei a mesma coisa. Não achei ruim, não, porque não parte de mim", respondeu a paraense.

Outros moradores da casa também falaram sobre a situação. Breno pontuou que esta não foi a primeira vez que Jordana soltou a mão de uma aliada e relembrou quando a advogada fez o mesmo com Gabriela.

Durante a madrugada, Marciele manteve distância de Jordana. Em desabafo com Gabriela, a cunhã afirmou que era para a advogada não ter largado a sua mão, pois ambas são prioridade uma da outra.

"Eu não ligo, não. Só não pode fazer compromisso e largar a mão. Se ninguém me prometeu nada, tô consciente que vou sobrar. Agora dizer que é prioridade, chega na hora e larga a mão é diferente", comentou Marciele.

Paralelamente a isso, Jordana também repercutiu o caso com Jonas e Alberto Cowboy e afirmou que não tem culpa do ocorrido, pois havia um combinado entre o grupo de que, caso alguma dinâmica fosse em trios, a advogada se juntaria aos veteranos.

Quando questionada, a brasiliense deu a mesma resposta para Milena, que repassou a informação para Marciele. A paraense exclamou que a amiga havia mentido e a história estava mal contada.

No quarto do líder, Jordana continuou a conversa com Jonas e Cowboy e afirmou que Gabriela era culpada pela situação, pois deveria ter puxado Marciele para fazer a prova com ela e com Chaiany.

O trio aproveitou para reclamar da convivência com a paulistana e a paraense. Cowboy afirmou que nenhuma das duas gosta de limpar e Jordana comentou que parou de cuidar da organização do quarto por conta da folga das duas.

Eles ainda comentaram sobre as atitudes de Marciele na cozinha, criticando o fato da sister comer demais sem se preocupar se irá faltar comida para as outras pessoas. A goiana afirmou que a amiga não tem bom senso.

"Em muitas coisas, a Marci me estressa. Eu não sou o tipo de pessoa que come muito e em grandes quantidades. Ela não para de comer! Enquanto eu dou uma colherada, ela vai em 4 ou 5. Não quero ter que comer rápido! Quero comer degustando, quero comer devagar", desabafou.

Os brothers ainda se lembraram de um momento no qual a cunhã comeu seis pedaços de bife e Jonas comentou que eles precisam abordar essa questão com ela de uma maneira educada.

