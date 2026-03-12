Editorias do Site
BBB 26: entenda como será a dinâmica Máquina do Poder

Participantes poderão comprar caixas com benefícios. Devido a atitude de Jonas, regras foram alteradas

Publicado em 12 de março de 2026 às 15:50

Máquina do Poder: conheça a nova dinâmica do BBB 26 anunciada por Tadeu Schmidt
Máquina do Poder: conheça a nova dinâmica do BBB 26 anunciada por Tadeu Schmidt Crédito: Reprodução/BBB26/ TV Globo

Nos próximos dias, o BBB 26 (Globo) apresentará pela segunda vez a dinâmica Máquina do Poder, que consiste em dar a oportunidade para os brothers adquirirem poderes especiais que possam agitar o jogo e interferir na formação do paredão.

Essa etapa já havia acontecido em fevereiro. No jogo, quem tiver mais estalecas pode comprar o maior número de caixas. Dentro delas pode haver doces, cartões ou algum benefício que movimente o reality.

Na primeira vez, Jonas Sulzbach comprou logo de cara quatro caixas, pois era o mais rico, só que o colar que dava o direito a excluir alguém da prova bate-volta saiu na caixa adquirida por Alberto Cowboy, que comprou por último naquela rodada.

Agora, parte da dinâmica foi alterada. Os participantes terão de adquirir senhas e formar uma fila. Cada um poderá comprar uma caixa por vez. Caso uma mesma pessoa deseje comprar mais de uma, deverá voltar ao final da fila e pegar uma nova senha.

Tadeu Schmidt ainda não disse qual poder poderá ser encontrado em alguma caixa. Mais detalhes sobre o Máquina do Poder deverão ser revelados na edição ao vivo desta quinta-feira (12).

