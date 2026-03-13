Animação

'Guerreiras do K-Pop' tem sequência confirmada: 'Isso é só o começo'

Filme está indicado ao Oscar 2026 em duas categorias e é obra mais assistida de streaming

Publicado em 13 de março de 2026 às 10:18

Cena da animação 'Guerreiras do K-pop' (K-pop Demon Hunters), na Netflix Crédito: Reprodução Netflix

A Netflix confirmou nesta quinta-feira, 12, que a continuação de Guerreiras do K-Pop está em desenvolvimento. O novo filme terá o retorno da equipe criativa original, a diretora e roteirista Maggie Kang e o diretor Chris Appelhans. A produção, novamente, é da Sony Pictures Animation.

O anúncio acontece a poucos dias do Oscar 2026, em que o filme sobre as Huntrix desponta como favorito nas categorias de Melhor Animação e Melhor Canção Original. A cerimônia acontece no domingo, 15 de março.

"Sinto um orgulho imenso, como cineasta coreana, pelo fato de o público querer mais dessa história coreana e dos nossos personagens coreanos", declarou Kang em comunicado oficial. "Há muito mais nesse mundo que construímos e estou empolgada para mostrar a vocês. Isso é só o começo."

Guerreiras do K-Pop estreou em junho de 2025 na Netflix e se tornou um sucesso instantâneo. A história acompanha as Huntrix, trio de cantoras formado por Rumi, Mira e Zoey. As estrelas da música coreana se alternam entre lotar estádios e, secretamente, caçar demônios para proteger os fãs e o mundo de ataques sobrenaturais.

Quando chega 'Guerreiras do K-Pop 2'?

Em entrevista concedida ao portal The Hollywood Reporter em fevereiro, a copresidente da Sony Pictures Animation, Kristine Belson, sugeriu que a espera será longa.

Segundo a executiva, a dupla criativa começará a trabalhar no projeto após o final da temporada de premiações cinematográficas de 2026. "Houve muita coisa para cuidar em relação à campanha de premiação", contou.

Este vídeo pode te interessar