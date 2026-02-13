'Guerreiras do K-pop' tem sequência confirmada com diretores originais no projeto

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 16:27
Após se consolidar como o filme mais visto da história da Netflix, "Guerreiras do K-pop" vai ganhar sequência. O novo longa ainda está em fase inicial, mas a direção continuará nas mãos de Maggie Kang e Chris Appelhans.
O anúncio foi feito por Kristine Belson, presidente da Sony Pictures Animation, em entrevista à The Hollywood Reporter. Segundo ela, o projeto começará a ser desenvolvido depois do encerramento da atual temporada de premiações.
A animação acumula reconhecimento no circuito internacional. Venceu dois Globo de Ouro -melhor animação e melhor canção original por "Golden" -, levou um Grammy e disputa duas estatuetas no Oscar 2026, nas categorias de melhor animação e melhor canção original.
