De Roberto Carlos ao Kpop: programa "Estágio Pop" mostra o amor incondicional dos fãs

"Estágio Pop" recebe fãs de Roberto Carlos e do estilo musical K-pop Crédito: Reprodução

O que liga o mundo do Kpop a Roberto Carlos? O amor de fã, claro! Nessa pegada, o programa "Estágio Pop", com Arthur Bigby e Luisa Hybner, recebe as maiores "fãs do mundo", se assim podemos definir.

Renilda Alves, famosa tiete do rei cachoeirense, que coleciona fotos e quadros, além de escrever músicas dedicadas ao cantor, é uma das convidadas da atração. Também presente no videocast, Samara Viana, fã de grupos de Kpop. A moça coleciona diferentes discos e "fotocards" de suas bandas sul-coreanas favoritas. O papo está pra lá de descontraído!

Ambas trocaram suas experiências e relações com os ídolos, além de reagirem a videoclipes e itens uma da outra. Tudo para justificar que o amor de fã ultrapassa gerações.