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Cultura

De Roberto Carlos ao Kpop: programa "Estágio Pop" mostra o amor incondicional dos fãs

Videocast comandado por Arthur Bigby e Luisa Hybner recebe fãs do estilo cultural sul-coreano e do rei cachoeirense em um divertido embate sobre música e mundo das celebridades
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Maio de 2023 às 11:16

"Estágio Pop" recebe fãs de Roberto Carlos e do estilo musical K-pop Crédito: Reprodução
O que liga o mundo do Kpop a Roberto Carlos? O amor de fã, claro! Nessa pegada, o programa "Estágio Pop", com Arthur Bigby e Luisa Hybner, recebe as maiores "fãs do mundo", se assim podemos definir.
Renilda Alves, famosa tiete do rei cachoeirense, que coleciona fotos e quadros, além de escrever músicas dedicadas ao cantor, é uma das convidadas da atração. Também presente no videocast, Samara Viana, fã de grupos de Kpop. A moça coleciona diferentes discos e "fotocards" de suas bandas sul-coreanas favoritas. O papo está pra lá de descontraído! 
Ambas trocaram suas experiências e relações com os ídolos, além de reagirem a videoclipes e itens uma da outra. Tudo para justificar que o amor de fã ultrapassa gerações.
Ah, sim: o "Estágio Pop" é um programa original "HZ" de entretenimento e cultura pop. Toda semana, Arthur Bigby e Luisa Hybner discutem os principais assuntos da indústria do entretenimento e da internet, contando com a presença de convidados especializados e blocos especiais mostrando batalhas de fãs e novidades sobre famosos. Vem com a gente!

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