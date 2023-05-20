O segundo episódio do 'Estágio Pop' comenta a reta final de Todas as Flores, novela do Globoplay. Os estagiários da Rede Gazeta Arthur Bigby e Luisa Hybner recebem a jornalista Bethânia Miranda, produtora do programa 'Em Movimento', da TV Gazeta. "Demos nossos palpites, nossos comentários sobre os principais personagens e também avaliamos os rumos tomados pelo autor nos últimos capítulos", diz a convidada.