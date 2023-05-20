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'Estágio Pop' comenta a reta final de Todas as Flores, novela do Globoplay

No episódio da semana, os estagiários Arthur Bigby e Luisa Hybner recebem a jornalista Bethânia Miranda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de Maio de 2023 às 10:57

Fabio Assunção como Humberto em
Fabio Assunção como Humberto em "Todas as Flores": reta final da novela Crédito: Globo/Estevam Avellar
O segundo episódio do 'Estágio Pop' comenta a reta final de Todas as Flores, novela do Globoplay. Os estagiários da Rede Gazeta Arthur Bigby e Luisa Hybner recebem a jornalista Bethânia Miranda, produtora do programa 'Em Movimento', da TV Gazeta. "Demos nossos palpites, nossos comentários sobre os principais personagens e também avaliamos os rumos tomados pelo autor nos últimos capítulos", diz a convidada.
O 'Estágio Pop' é um programa original HZ sobre entretenimento e cultura pop. Toda semana é comentado os lançamentos mais recentes da música, divas pop, realitys shows, e muito mais. Confira o episódio da semana no vídeo. 

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