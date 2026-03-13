Editorias do Site
Alberto Cowboy conquista a terceira liderança no BBB 26

Disputa teve etapa em trios e final individual com eliminação

Publicado em 13 de março de 2026 às 09:52

Alberto Cowboy ganha primeira prova do líder do BBB 26
Alberto Cowboy ganha primeira prova do líder do BBB 26 Crédito: Reprodução TV Globo; Globo/ Manoella Mello

A nona prova do líder do BBB 26 (Globo) dependia da sorte dos brothers e foi disputada em trios. Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach e Jordana Morais avançaram para a segunda fase do desafio que, no fim, culminou na terceira liderança de Cowboy.

Ele escolheu Jonas, Jordana, Gabriela e Marciele para compor o seu VIP. Caso chegue no Top 10, a sister terá a chance de ganhar um apartamento avaliado em R$ 270 mil.

O brother foi o primeiro líder da temporada, após vencer uma prova de resistência, e conquistou o segundo reinado na semana anterior, quando dividiu a coroa com Jonas.

ENTENDA A DINÂMICA

A casa precisou se dividir em quatro trios e Marciele ficou de fora, sendo automaticamente desclassificada da prova. Cada grupo começou a disputa com cem pontos e o objetivo era conquistar a maior pontuação da noite.

Os trios foram colocados, cada um, em uma sala diferente com a missão de achar o celular que possui pontos positivos no menor número de tentativas. Das sete opções, seis tiravam pontos e apenas um somava 50 pontos.

Na segunda fase da disputa, os competidores precisavam escolher o totem correto para eliminar uma pessoa da prova. Dos seis, apenas o 1 e o 5 eram os premiados.

CONFIRA AS PONTUAÇÕES FINAIS DOS TRIOS

- Breno, Leandro e Solange Couto: 185 pontos

- Chaiany, Gabriela e Samira: 219 pontos

- Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena: 204 pontos

- Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach e Jordana: 221 pontos

