Babu Santana quebra novo recorde e se torna a pessoa a passar mais dias dentro da casa

Eliminado da semana já tinha somado 95 dias confinado em sua primeira passagem no programa

Publicado em 13 de março de 2026 às 09:47

Babu é o sétimo eliminado do BBB 26 Crédito: Reprodução Globo

O ator Babu Santana, eliminado da semana do BBB 26 (Globo), é detentor de dois recordes na história do programa. O primeiro, conquistado em 2020, é o de maior número de participações no paredão e o segundo é o de maior tempo confinado na casa.

O brother foi o último eliminado do BBB 20 antes da final e somou 95 dias no reality. Seis anos depois, ficou confinado por 57 dias. Ao todo, foram 152 dias dentro da casa mais vigiada do país.

O feito ultrapassou a estadia de Natália Casassola, que participou do programa em 2008 e em 2013 e, ao todo, somou 149 dias no programa. Em terceiro lugar está Marcelo Dourado, eliminado na quarta edição e vencedor da décima, que ficou 133 dias em Curicica.

Os veteranos Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy ainda podem tirar a estátua de Babu. Finalista de sua edição, o gaúcho ficou 77 dias na casa em 2012 e, para quebrar o recorde, precisa permanecer no programa até o 79º dia, que será 31 de março.

Já o mineiro garantiu 61 dias em 2007 e, para desbancar Babu, deve ficar na casa até a reta final da edição, no 94º dia, que acontece em 16 de abril.

