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BBB 26 terá duas eliminações em uma semana; entenda a dinâmica

Chegada ao top 10 se aproxima e jogo começa a acelerar

Publicado em 24 de março de 2026 às 14:12

Máquina do Poder: conheça a nova dinâmica do BBB 26 anunciada por Tadeu Schmidt Crédito: Reprodução/BBB26/ TV Globo

O BBB 26 se aproxima da chegada ao top 10 e começa a acelerar o jogo. Assim, o programa terá duas eliminações em apenas uma semana.

Na dinâmica divulgada pela emissora, após a eliminação de um participante nesta terça (24), acontecerá a última prova do líder na quinta (26).

Na sexta (27), acontecerá a prova do anjo. Ao vivo, será formado um paredão, e o eliminado será conhecido no domingo (29).

Nesse mesmo dia, ocorrerá uma nova prova de liderança e outra berlinda será montada. O resultado será revelado na terça (31).

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