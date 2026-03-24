BBB 26 terá duas eliminações em uma semana; entenda a dinâmica

Publicado em 24 de março de 2026 às 14:12
O BBB 26 se aproxima da chegada ao top 10 e começa a acelerar o jogo. Assim, o programa terá duas eliminações em apenas uma semana.
Na dinâmica divulgada pela emissora, após a eliminação de um participante nesta terça (24), acontecerá a última prova do líder na quinta (26).
Na sexta (27), acontecerá a prova do anjo. Ao vivo, será formado um paredão, e o eliminado será conhecido no domingo (29).
Nesse mesmo dia, ocorrerá uma nova prova de liderança e outra berlinda será montada. O resultado será revelado na terça (31).
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