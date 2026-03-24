'Você foi uma decepção', dispara Chaiany para Ana Paula

Publicado em 24 de março de 2026 às 11:17
A goiana Chaiany Andrade apontou Ana Paula Renault como a pessoa mais chata da casa do BBB 26 (Globo) no sincerão desta segunda-feira (23). As sisters trocaram farpas na última semana ao relembrarem desentendimento ocorrido no final de fevereiro.
A pipoca afirmou que Ana Paula é chata, pois é repetitiva e decidiu atacá-la após mais de 70 dias de programa se utilizando de um motivo que não faz sentido.
Chaiany disse que a percepção da loira sobre ela está errada e que ela teve que lidar com pessoas como a mineira durante toda a sua vida, citando que terceiros sempre a criticaram pelo seu jeito de ser.
Ana Paula afirmou que nunca falou sobre a personalidade de Chaiany, apenas ligou os pontos das atitudes da pipoca no jogo e pontuou como a sister nunca entende nada e, para sair pela tangente, utiliza um discurso autodepreciativo.
"Eu pego a carteirinha de fã e jogo fora! Porque você foi uma decepção", rebateu a goiana, que já havia declarado ser admiradora de Ana Paula após a primeira passagem da loira pelo programa.
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