BBB 26

'Você foi uma decepção', dispara Chaiany para Ana Paula

A goiana apontou Ana Paula Renault como a pessoa mais chata da casa do BBB 26

Publicado em 24 de março de 2026 às 11:17

Ana Paula e Chaiany discutem no BBB 26 Crédito: Reprodução/TV Globo

A goiana Chaiany Andrade apontou Ana Paula Renault como a pessoa mais chata da casa do BBB 26 (Globo) no sincerão desta segunda-feira (23). As sisters trocaram farpas na última semana ao relembrarem desentendimento ocorrido no final de fevereiro.

A pipoca afirmou que Ana Paula é chata, pois é repetitiva e decidiu atacá-la após mais de 70 dias de programa se utilizando de um motivo que não faz sentido.

Chaiany disse que a percepção da loira sobre ela está errada e que ela teve que lidar com pessoas como a mineira durante toda a sua vida, citando que terceiros sempre a criticaram pelo seu jeito de ser.

Ana Paula afirmou que nunca falou sobre a personalidade de Chaiany, apenas ligou os pontos das atitudes da pipoca no jogo e pontuou como a sister nunca entende nada e, para sair pela tangente, utiliza um discurso autodepreciativo.

"Eu pego a carteirinha de fã e jogo fora! Porque você foi uma decepção", rebateu a goiana, que já havia declarado ser admiradora de Ana Paula após a primeira passagem da loira pelo programa.

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