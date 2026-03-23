Detido

João Gordo é detido no Aeroporto de Confins com pequenas porções de droga e liberado em seguida

Ele foi encaminhado a uma sala no aeroporto, onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO)

Publicado em 23 de março de 2026 às 11:55

João Gordo é detido no Aeroporto de Confins Crédito: UOL/Folhapress

O cantor João Gordo, de 62 anos, foi detido na manhã deste domingo 22, no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte/Confins-Tancredo Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, após uma inspeção de bagagem durante o embarque.

Segundo a Polícia Federal (PF), pequenas porções de haxixe e maconha foram encontradas na mala do artista. Ele foi encaminhado a uma sala no aeroporto, onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado em seguida. Após o episódio, já em São Paulo, o cantor publicou um vídeo em que comentou brevemente a situação. "Mo preju perder voo, cansado."

O Estadão entrou em contato com a assessoria do cantor, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.

De acordo com a Polícia Federal, a bagagem do cantor passou pelo raio-X e chamou a atenção dos agentes por conter um isqueiro, item proibido para transporte. Durante a verificação, foram encontradas as substâncias, em quantidade inferior a 5 gramas.

Em nota, a Polícia Civil informou que o músico foi liberado após os procedimentos legais, mediante compromisso de comparecer à Justiça quando convocado.

Cantor comentou o caso nas redes

Após o ocorrido, João Gordo se manifestou nas redes sociais. Em uma publicação, ele confirmou que havia sido detido no aeroporto e abordou a situação com tom irônico, utilizando emojis e a música Thats Life, de Frank Sinatra.

Além disso, o cantor também publicou um vídeo após o episódio, em que comentou brevemente a situação. "Mo preju perder voo, cansado", disse, ao relatar o impacto do ocorrido.

Na gravação, João Gordo afirmou que não houve maiores complicações, mencionando que foi detido com cerca de 1 grama de maconha. Ele também relatou o prejuízo por ter perdido o voo, além do cansaço e de um mal-estar físico, dizendo que estava com disenteria no momento.

A postagem repercutiu entre seguidores e rapidamente passou a circular nas redes, com comentários sobre o caso.

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