Festança

Anitta dá mais uma festa pelos 33 anos e recebe famosos

Artista deve fazer maratona de comemorações até o dia 30, data real do aniversário

Publicado em 23 de março de 2026 às 10:54

Xanddy agita festa de Anitta Crédito: Reprodução Instagram @anitta

Foi dada a largada para a maratona de celebrações do aniversário de Anitta. Até o dia 30, data em que comemora 33 anos, a cantora promoverá uma série de eventos festivos. O último deles foi neste domingo (22), em São Paulo.

Ela recebeu muitos famosos num buffet na zona sul de SP. Dentre eles destaque para o casal Carla Perez e Xanddy, Juliette Freire, Marina Sena, João Guilherme, Gil do Vigor, Bianca Andrade, Dani Calabresa, Valesca Popozuda, Lexa, Tiago Abravanel e Gloria Groove.

Para o evento, Anitta escolheu usar um estilo all black com vestido curto bordado em pedrarias e transparências. Ela publicou algumas imagens da celebração em suas redes sociais.

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