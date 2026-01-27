Cena musical

Do ES para os grandes palcos: quem é Bruno Santos, músico da banda de Anitta

Carreira do músico reúne parcerias com Djavan, Elba Ramalho, Marcos Valle, Alcione, Vanessa da Mata e participações em grandes turnês

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 10:32

O trompetista Bruno Santos toca na banda da Anitta há 12 anos Crédito: Acervo pessoal

Capixaba de coração, o trompetista Bruno Santos construiu no Espírito Santo a base de uma carreira que hoje o leva aos maiores palcos do Brasil. Morador do Estado desde os 6 anos de idade, ele é músico profissional e integra, há mais de uma década, a banda da Anitta, uma das artistas brasileiras de maior projeção internacional.

A parceria com a cantora começou em 2013, quando Bruno trabalhava com o produtor musical de Anitta e foi convidado para participar do primeiro Carnaval da artista, em 2014. “A partir daí, passei a integrar todos os shows de verão e carnavais. Foi um marco importante na minha carreira, tanto pela visibilidade quanto pela experiência artística e profissional”, conta.

Primeiro Bloco da Anitta, em 2014 Crédito: Acervo pessoal

Desde então, Bruno se tornou presença constante nos grandes eventos da cantora, incluindo os tradicionais Ensaios da Anitta, projeto que antecede o Carnaval e reúne apresentações e uma rotina intensa de preparação musical. Os ensaios costumam começar em outubro, quando é definido o repertório do verão seguinte.

É um processo muito bem estruturado, que exige bastante dedicação e preparo de todos os músicos

A convivência em turnês nacionais, trios elétricos e grandes palcos trouxe aprendizados que vão além da técnica. “O músico estuda a vida inteira para estar pronto para esses momentos. Além do crescimento musical, há um aprendizado muito forte sobre responsabilidade, trabalho em equipe e entrega artística em contextos de alta exigência”, afirma.

Bruno Santos já trabalhou com grandes nomes da música nacional Crédito: Acervo Pessoal

Apesar de integrar um dos projetos mais populares da música brasileira, a trajetória de Bruno Santos transita por diferentes estilos e grandes nomes da MPB. Ele já realizou turnês com Djavan, João Bosco, Ivan Lins, Belo, Silva e Jorge Vercillo, entre outros artistas. Recentemente, participou da gravação do DVD de Eli Soares, cantor gospel, trabalho que rendeu o Latin Grammy em 2025.

Entre os momentos mais marcantes da carreira, Bruno destaca o primeiro show ao lado de Djavan e, com Anitta, a estreia no circuito Barra–Ondina, em Salvador. “São quase cinco horas de trio elétrico, uma verdadeira maratona”, brinca.

O trompetista mantém uma produção autoral consistente. Gravou dois discos instrumentais, lançou dois singles em 2024 e prepara um novo trabalho para 2026. Também atua como arranjador, é diretor musical da Terra BrasilES Jazz Band, big band sediada em Vitória, e lidera o Bruno Santos Quinteto, projeto voltado para composições autorais e standards do jazz.

O trompetista Bruno Santos Crédito: Acervo pessoal

Bruno também escreve arranjos para orquestras nacionais como a Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB), a Brasil Jazz Sinfônica e a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (OSES), além de musicais da Globo e da SP Big Band, colaborando com artistas como Elba Ramalho, Marcos Valle, Ivete Sangalo, João Donato, Mestrinho, Vanessa da Mata, Péricles e Alcione.

“O caminho do músico exige dedicação constante, pesquisa e muito estudo. É um aprendizado contínuo que se constrói ao longo dos anos”, resume o trompetista, que leva o nome do ES para alguns dos palcos mais importantes do país.

Este vídeo pode te interessar