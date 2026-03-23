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Veja por onde anda o elenco de 'Hannah Montana'

Seriado que marcou uma geração de crianças completa 20 anos nesta terça-feira (24)

Publicado em 23 de março de 2026 às 14:49

Elenco de “Hannah Montana”, em maio de 2008 Crédito: Shutterstock

"Hannah Montana" completa 20 anos nesta terça-feira (24) e, para celebrar a série que marcou uma geração de crianças e adolescentes nos anos 2010 e representou o auge do Disney Channel, estreia também um especial no Disney+.

A produção trará uma entrevista com Miley Cyrus, gravada com plateia ao vivo e apresentada pela podcaster Alex Cooper. Até agora, foram confirmadas as participações do pai da cantora, Billy Ray Cyrus, e da atriz Selena Gomez.

Lançada em 2006, "Hannah Montana" teve quatro temporadas e, ao longo de sua exibição, liderou as buscas no Brasil e no mundo, segundo dados do Google Trends.

Na comparação com outros sucessos do Disney Channel, como "Os Feiticeiros de Waverly Place" e "Sunny Entre Estrelas", que também ajudaram a impulsionar as carreiras de Selena Gomez e Demi Lovato, "Hannah Montana" aparece como a produção mais buscada.

Indicada quatro vezes ao Emmy de melhor programa infantil, a atração deu origem a diversos jogos e produtos, além de do longa "Hannah Montana: O Filme", lançado em 2009.

Apesar do sucesso, a fama nem sempre foi benéfica para todo o elenco. Alguns atores da série não alcançaram o mesmo destaque de Miley. Pensando nisso, a reportagem resolveu caçar por onde andam os atores que deram vida aos personagens de "Hannah Montana". Confira abaixo.

MILEY CYRUS COMO MILEY STEWART/HANNAH MONTANA

Antes mesmo de a série chegar ao fim, em 2011, Cyrus já tentava se desvincular da imagem de cantora teen moldada pela Disney para adotar uma persona mais adulta. Em 2010, lançou o álbum "Can't Be Tamed", com o single homônimo que apresentou uma artista mais sensual, sob a mensagem de que "não podia ser domada".

Em 2013, dois anos após o fim da série, ela rompeu de vez com essa fase ao lançar "Bangerz", disco que reúne hits como "We Can't Stop" e "Wrecking Ball". Com cabelo em estilo pixie e uma estética mais provocadora, Miley deixou claro que havia encerrado definitivamente a era Hannah Montana.

Nos anos seguintes, a cantora viveu outras transformações em sua vida pessoal e profissional. Após cerca de dez anos de relacionamento, ela se casou e depois se divorciou do ator Liam Hemsworth. Hoje, está noiva do músico Maxx Morando.

Em 2024, conquistou seus primeiros Grammy, ao vencer as categorias de gravação do ano e melhor performance pop solo com o hit "Flowers".

BILLY RAY CYRUS COMO ROBBY RAY STEWART

O pai de Cyrus na vida real também interpretou seu pai na ficção. Cantor de country, Billy conciliou a carreira musical com a atuação para contracenar com a filha em "Hannah Montana".

Em entrevista à Variety, neste mês, ela afirmou que a presença do pai no set ajudou a protegê-la dos efeitos negativos da fama precoce. Ainda assim, a relação entre os dois passou por altos e baixos.

Após o divórcio dos pais, eles ficaram anos afastados e só se reconciliaram ao se reencontrarem no aniversário do irmão dela, Braison Cyrus, em maio do ano passado.

A reaproximação também foi associada à música "Secrets", que Miley descreveu como "uma oferenda de paz para alguém que perdi por um tempo, mas que sempre amei" -interpretação vista como uma referência ao pai. Billy Ray chegou a se emocionar com a canção e escreveu nas redes sociais que "uma ótima música pode fazer mais pela alma do que um milhão de sessões de terapia".

Nos últimos anos, o cantor voltou aos holofotes ao participar de "Old Town Road" (2019), com Lil Nas X. Fora da música, o cantor declarou apoio a Donald Trump e se apresentou em um evento de posse marcado por problemas técnicos e críticas à performance.

Na vida pessoal, Billy Ray também enfrentou turbulências recentes. Após o fim do casamento com a cantora Firerose, em 2024, a relação foi marcada por acusações mútuas de abuso emocional, incluindo alegações de "abuso narcisista" por parte da ex-esposa.

EMILY OSMENT COMO LILLY TRUSCOTT

A melhor amiga de Miley na série também a ajudava a conciliar a vida dupla da protagonista. Depois do fim de "Hannah Montana", Osment não teve um papel de grande impacto, mas seguiu atuando, sobretudo em sitcoms voltadas ao público adulto.

Ela esteve em séries populares como "Young & Hungry" e também integrou o elenco de "Jovem Sheldon". Atualmente, ela estrela um spin-off chamado "Georgie e Mandy: Seu Primeiro Casamento", disponível na HBO Max.

A atriz tentou investir na carreira musical, sendo sua canção mais conhecida, "Let's Be Friends", mas o projeto não deslanchou.

Na vida pessoal, Osment se casou com Jack Anthony, em 2024. O casamento, porém, terminou cinco meses depois, com o casal alegando diferenças irreconciliáveis.

JASON EARLES COMO JACKSON STEWART

O irmão mais velho, estabanado e brincalhão de Miley não deslanchou na carreira de ator após o fim da série. Earles seguiu na Disney e estrelou a série "Os Guerreiros Wasabi", que teve quatro temporadas.

Anos depois, ele fez participações especiais na terceira e na quarta temporadas de "High School Musical: The Musical: The Series", também da Disney.

Na vida pessoal, o ator se casou com a namorada de longa data, Katie Drysen, em agosto de 2017.

MITCHEL MUSSO COMO OLIVER OKEN

O personagem de Musso também era um dos melhores amigos de Miley e Lily na série. O ator dublou Jeremy Johnson em "Phineas e Ferb" por quatro temporadas e participou de outras produções da Disney, mas sem grande repercussão.

Assim como Osment, ele também tentou seguir carreira musical. Ele lançou seu álbum de estreia homônimo pela Walt Disney Records em junho de 2009 e, após um hiato, voltou a lançar um disco, "Ghost", em 2022.

Na vida pessoal, o ator se envolveu em problemas com a Justiça. Em 2023, foi preso sob acusação de furto, embriaguez em público e por supostamente roubar um pacote de salgadinhos. Antes disso, em 2011, aos 20 anos, já havia sido detido por dirigir embriagado na Califórnia.

MOISES ARIAS COMO RICO SUAVE

Moises interpretou Rico, o gerente da barraca de praia que se destacava pelas travessuras cômicas, muitas vezes ao lado de Oliver.

Depois de "Hannah Montana", ele seguiu na carreira de ator e participou de filmes como "A Escolha Perfeita 3" (2017) e "A Cinco Passos de Você" (2019), ao lado de Cole Sprouse, outro ex-astro do Disney Channel. Mais recentemente, esteve na série "Fallout", do Prime Video.

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