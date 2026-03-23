Reality Show

Cowboy discute com rivais durante formação do paredão no BBB 26

Veterano indicou Juliano Floss para a berlinda inédita na temporada

Publicado em 23 de março de 2026 às 11:22

Alberto Cowboy diz estar cansado do BBB 26 e cogita deixar o reality Crédito: Reprodução Globo

Os moradores da casa do BBB 26 (Globo) nem esperaram o paredão terminar de ser formado para começar a trocar farpas na noite deste domingo (22). Após Alberto Cowboy indicar Juliano Floss para a berlinda, o loiro e seus aliados alfinetaram o veterano.

Cowboy justificou a escolha afirmando que é uma estratégia de jogo, pois o dançarino nunca enfrentou o paredão e havia a possibilidade -que se concretizou- da casa contar com um paredão inédito.

O mineiro ainda afirmou que ele e Juliano estão de lados opostos do jogo e gostaria de ver como o público está vendo as movimentações do loiro dentro do programa.

"Só pra 'te testar com o público'? Que estratégia de gênio", ironizou Milena Moreira, aliada do dançarino. "Vou te testar também com o público", completou.

A treta continuou com Leandro Boneco dizendo que, pela primeira vez, Cowboy conseguiu surpreendê-lo, pois havia passado 70 dias repetindo o mesmo jogo.

"Por que você quer mandar no meu jogo? Você mal consegue controlar o seu", rebateu o líder, que ainda debochou ao dizer que nunca indicou o baiano para o paredão.

Juliano entrou na discussão e comentou que Boneco foi parar em seus dois primeiros paredões por conta de Cowboy. Na primeira vez, na segunda semana do programa, o veterano e Brigido emparedaram o baiano pela dinâmica das caixas surpresa.

O dançarino ainda afirmou que, de acordo com Samira Sagr, a segunda berlinda enfrentada pelo pipoca aconteceu após ele ter recebido dez votos da casa por influência e articulação de Alberto. A gaúcha corroborou a fala do amigo e assumiu que abraçou a ideia.

Eu falei com você pra votar no Boneco? Eu nunca falei de voto na sua frente, agora e nem nunca. Você está louca", respondeu o líder da semana.

Juliano ainda alfinetou o rival, afirmando que ele foge de seus embates, e disparou: "Se eu sair, saio feliz de não ter que olhar mais pra essa cara insuportável sua".

Enquanto Gabriela, Jordana e Jonas Sulzbach disputavam a prova bate e volta, a discussão continuou. Ana Paula Renault também aproveitou para afirmar que Cowboy e Jonas são homens "frouxos" por não enviarem seus embates diretos ao paredão.

Cowboy tentou alfinetar a loira, dizendo que ela irá trair Boneco, pois a mineira havia dito que, caso o baiano a colocasse no monstro, ela o colocaria no paredão. O veterano ainda relembrou o dia em que ela, Boneco e Jordana estavam na dinâmica ganha-ganha e as duas mulheres combinaram de vetar o brother de ganhar o dinheiro dado pelo patrocinador.

"A combinação aconteceu porque ele tinha acabado de ganhar um apartamento e a Jordana não tinha ganhado nada. Como foi essa sua saída da casinha agora? Eu sou coerente do início ao fim", rebateu a sister.

Ana Paula também comentou que, na época, ela tinha um diálogo mais aberto com a brasiliense e não falava com Boneco, pois ele estava próximo de Babu e ela estava brigada com o ator.

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