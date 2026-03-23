Paredão BBB 26: Gabriela, Jonas ou Juliano? Vote na enquete de HZ

Publicado em 23 de março de 2026 às 08:29
Mais um paredão movimenta o BBB 26 e promete mexer com o jogo e com o público. Desta vez, a disputa pela permanência na casa está entre Gabriela, Jonas e Juliano, três participantes que vêm chamando atenção por suas estratégias, alianças e momentos marcantes ao longo da semana.
A formação do paredão agitou os ânimos dentro da casa e dividiu opiniões fora dela. De um lado, Gabriela tenta se manter firme no jogo; do outro, Jonas entra na berlinda em meio a polêmicas; já Juliano encara a votação com uma trajetória que também desperta diferentes reações do público.
E você, já decidiu quem deve deixar o programa? Participe da enquete de HZ e vote em quem você quer ver fora da disputa.
Vale lembrar que a enquete não possui relação com votação oficial do reality show. As votações costumam movimentar as redes sociais e gerar debates entre os torcedores dos participantes.
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