Aliados

Jonas e Jordana trocam carícias debaixo do edredom do BBB 26

O modelo e a advogada protagonizaram cenas quentes durante a festa de sexta-feira (20)

Publicado em 21 de março de 2026 às 13:21

O modelo Jonas Sulzbach e a advogada Jordana Morais protagonizaram cenas quentes durante a festa de sexta-feira (20) no BBB 26 (Globo). Os aliados trocaram carícias debaixo do edredom por 20 minutos.

Assim como na celebração de quarta-feira, o casal se beijou às escondidas, sem que ninguém da casa ficasse sabendo. Desta vez, porém, eles tiveram o momento íntimo deitados na cama ocupada por Jordana no quarto Sonho de Voar.

Os dois estavam conversando quando a sister convidou o brother para ir perto dela para que ela pudesse lhe contar um segredo. Jonas se deitou com a advogada e os dois começaram a se beijar, escondidos pela coberta.

O casal se beijou às escondidas, sem que ninguém da casa ficasse sabendo Crédito: Reprodução/TV Globo

Os dois cessaram com as carícias por um momento e comentaram sobre os beijos trocados na quarta-feira e como Ana Paula Renault conversou com ambos, tentando saber se havia algo entre os dois.

"Não que eu me importe, mas fiquei pensando como ela veio falar umas perguntas tão específicas como se tivesse acontecido alguma coisa tão diferente", comentou.

Jordana afirmou que não comentou sobre o envolvimento entre ambos com nenhuma outra pessoa da casa. "Segredo nosso. Só o Brasil sabe", brincou. Os dois ficaram deitados de conchinha.

Depois de muitos minutos de carinho, o modelo voltou para a própria cama. Ele elogiou o beijo da brasiliense e comentou que, caso ela quisesse mais, era só procurá-lo.

Este vídeo pode te interessar