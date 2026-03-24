Três Graças: Gerluce tenta se entregar, mas é presa por Paulinho; veja os destaques da novela

Publicado em 24 de março de 2026 às 13:40
Os próximos capítulos de Três Graças prometem um dos momentos mais dramáticos da trama. Disposta a encerrar a sequência de mentiras, Gerluce decide revelar a verdade a Paulinho: foi ela quem organizou o roubo da escultura.
Mas a tentativa de confissão não ocorre como planejado. Antes que consiga se explicar, ela é surpreendida pela chegada do policial, que já tem conhecimento de toda a história.
Paulinho chega até a casa de Gerluce já em missão oficial. Ele ouviu a confissão da namorada por meio de uma escuta instalada no ferro-velho e não deixa espaço para explicações.
Diante da situação, ele cumpre seu dever e dá voz de prisão à mulher que ama. O momento é marcado por tensão e emoção, já que a decisão coloca o sentimento em conflito direto com a responsabilidade profissional.
Mesmo abalada, Gerluce assume a responsabilidade pelo crime e revela o verdadeiro motivo por trás do plano, impedir que Ferette continuasse prejudicando moradores da Chacrinha com medicamentos falsificados.
A revelação provoca uma virada na percepção de Paulinho, que passa a enxergar as ações da protagonista sob outra perspectiva, entendendo que suas motivações estavam ligadas à proteção da comunidade e da própria família.
Ainda na prisão, Gerluce compartilha uma descoberta importante, a identidade do assassino do pai de Paulinho. A informação abala o policial e contribui para que ele reavalie seus sentimentos.
Com o passar dos dias, a tensão entre os dois dá lugar à reconciliação. Paulinho promete proteger a família de Gerluce e reafirma que continuará ao seu lado, independentemente das consequências.
A situação de Gerluce muda novamente quando aliados conseguem tirá-la da prisão. Em meio à queda de Ferette, ela ganha espaço e chega a assumir uma posição de destaque na fundação ligada à trama.
A personagem é recebida com festa pela família, marcando um novo começo após um dos momentos mais difíceis de sua trajetória.
Com os conflitos aparentemente resolvidos, Paulinho decide refazer o pedido de casamento, simbolizando o recomeço do casal.
No entanto, a tranquilidade deve durar pouco. Ferette, cada vez mais pressionado, promete vingança, mantendo o clima de tensão para a reta final da novela.
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