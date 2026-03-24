Novela das nove

Três Graças: Gerluce tenta se entregar, mas é presa por Paulinho; veja os destaques da novela

Os próximos capítulos de Três Graças prometem um dos momentos mais dramáticos da trama

Publicado em 24 de março de 2026 às 13:40

Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte é quem comanda o plano do roubo da estátua Crédito: Globo/Estevam Avellar

Os próximos capítulos de Três Graças prometem um dos momentos mais dramáticos da trama. Disposta a encerrar a sequência de mentiras, Gerluce decide revelar a verdade a Paulinho: foi ela quem organizou o roubo da escultura.

Mas a tentativa de confissão não ocorre como planejado. Antes que consiga se explicar, ela é surpreendida pela chegada do policial, que já tem conhecimento de toda a história.

Paulinho descobre tudo e toma decisão difícil

Paulinho chega até a casa de Gerluce já em missão oficial. Ele ouviu a confissão da namorada por meio de uma escuta instalada no ferro-velho e não deixa espaço para explicações.

Diante da situação, ele cumpre seu dever e dá voz de prisão à mulher que ama. O momento é marcado por tensão e emoção, já que a decisão coloca o sentimento em conflito direto com a responsabilidade profissional.

Motivação muda o rumo da história

Mesmo abalada, Gerluce assume a responsabilidade pelo crime e revela o verdadeiro motivo por trás do plano, impedir que Ferette continuasse prejudicando moradores da Chacrinha com medicamentos falsificados.

A revelação provoca uma virada na percepção de Paulinho, que passa a enxergar as ações da protagonista sob outra perspectiva, entendendo que suas motivações estavam ligadas à proteção da comunidade e da própria família.

Revelações, perdão e nova chance

Ainda na prisão, Gerluce compartilha uma descoberta importante, a identidade do assassino do pai de Paulinho. A informação abala o policial e contribui para que ele reavalie seus sentimentos.

Com o passar dos dias, a tensão entre os dois dá lugar à reconciliação. Paulinho promete proteger a família de Gerluce e reafirma que continuará ao seu lado, independentemente das consequências.

Liberdade e reviravolta na reta final

A situação de Gerluce muda novamente quando aliados conseguem tirá-la da prisão. Em meio à queda de Ferette, ela ganha espaço e chega a assumir uma posição de destaque na fundação ligada à trama.

A personagem é recebida com festa pela família, marcando um novo começo após um dos momentos mais difíceis de sua trajetória.

Amor em meio ao caos

Com os conflitos aparentemente resolvidos, Paulinho decide refazer o pedido de casamento, simbolizando o recomeço do casal.

No entanto, a tranquilidade deve durar pouco. Ferette, cada vez mais pressionado, promete vingança, mantendo o clima de tensão para a reta final da novela.

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