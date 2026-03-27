Editorias do Site
Redes Sociais

Ana Paula Renault conquista sua primeira liderança no BBB 26

A décima primeira prova do líder do BBB 26 (Globo) aconteceu nesta quinta-feira (26) e foi dividida em duas partes

ISABELA FAGGIANI

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 27 de março de 2026 às 13:35

A décima primeira prova do líder do BBB 26 (Globo) aconteceu na quinta-feira (26) e foi dividida em duas partes. A primeira fase aconteceu à tarde e classificou Ana Paula Renault, Alberto Cowboy e Leandro Boneco. A final aconteceu durante o programa ao vivo e coroou a veterana.

A sister se consagrou líder pela primeira vez na temporada e escolheu Milena, Juliano Floss e Samira para compor o seu VIP. Com a imunidade concedida pela coroa, ela garantiu a sua vaga no Top 10 do programa.

O novo líder tomará uma decisão importante ainda nesta sexta-feira (27), quando ocorre a formação do 11º paredão do reality. Ele deverá indicar um adversário direto para a berlinda. Antes da votação, haverá a prova do Anjo que, desta vez, será autoimune.

Ana Paula Renault está entre os destaques da nova edição do Big Brother Brasil (Imagem: Reprodução digital | Rede Globo)
Como líder, Ana Paula deverá indicar um adversário direto para o Paredão Crédito: Imagem: Reprodução | TV Globo

A menos de um mês da grande final, que acontece em 21 de abril, o programa entrou em modo turbo. Os brothers terão que enfrentar dois paredões por semana. A primeira eliminação expressa vai acontecer neste domingo (29).

Entenda a dinâmica

Na primeira fase, os competidores precisavam reorganizar peças em um tabuleiro até que a fileira superior ficasse composta apenas por blocos com a letra B. O apresentador Tadeu Schmidt ressaltou as regras: não era permitido desalinhá-las, quebrar o tabuleiro ou arrancar peças.

Ana Paula (57 segundos), Cowboy (28 segundos) e Boneco (38 segundos) avançaram para a decisão. A sister Marciele foi a única desclassificada da dinâmica.

Na fase final da prova, os brothers tinham a missão de acumular pontos no jogo. Cada jogador tinha seu próprio tabuleiro no qual precisava abrir casas que continham números positivos ou negativos.

Depois, em um novo tabuleiro, eles precisavam procurar multiplicadores para melhorar a pontuação. Após a conclusão da prova, Cowboy somou 228,4 pontos, Ana Paula somou 421,2 pontos e Boneco somou 329.4 pontos.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - 'Você foi uma decepção', dispara Chaiany para Ana Paula

'Você foi uma decepção', dispara Chaiany para Ana Paula

Imagem - Jordana discute com Ana Paula e acusa produção de favorecer Camarote

Jordana discute com Ana Paula e acusa produção de favorecer Camarote

Imagem - Ana Paula detona sister no BBB 26: "tudo o que ela faz está me irritando"

Ana Paula detona sister no BBB 26: "tudo o que ela faz está me irritando"

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Filé-mignon: 5 receitas deliciosas para o almoço de Páscoa

Filé-mignon: 5 receitas deliciosas para o almoço de Páscoa
Imagem - Marcos Oliveira se desculpa após falas polêmicas sobre o Retiro dos Artistas

Marcos Oliveira se desculpa após falas polêmicas sobre o Retiro dos Artistas
Imagem - Gabriela questiona torcida de Chaiany para Ana Paula

Gabriela questiona torcida de Chaiany para Ana Paula