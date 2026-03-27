Tá no Vip!

Ana Paula Renault conquista sua primeira liderança no BBB 26

A décima primeira prova do líder do BBB 26 (Globo) aconteceu nesta quinta-feira (26) e foi dividida em duas partes

Publicado em 27 de março de 2026 às 13:35

A décima primeira prova do líder do BBB 26 (Globo) aconteceu na quinta-feira (26) e foi dividida em duas partes. A primeira fase aconteceu à tarde e classificou Ana Paula Renault, Alberto Cowboy e Leandro Boneco. A final aconteceu durante o programa ao vivo e coroou a veterana.

A sister se consagrou líder pela primeira vez na temporada e escolheu Milena, Juliano Floss e Samira para compor o seu VIP. Com a imunidade concedida pela coroa, ela garantiu a sua vaga no Top 10 do programa.

O novo líder tomará uma decisão importante ainda nesta sexta-feira (27), quando ocorre a formação do 11º paredão do reality. Ele deverá indicar um adversário direto para a berlinda. Antes da votação, haverá a prova do Anjo que, desta vez, será autoimune.

Como líder, Ana Paula deverá indicar um adversário direto para o Paredão Crédito: Imagem: Reprodução | TV Globo

A menos de um mês da grande final, que acontece em 21 de abril, o programa entrou em modo turbo. Os brothers terão que enfrentar dois paredões por semana. A primeira eliminação expressa vai acontecer neste domingo (29).

Entenda a dinâmica

Na primeira fase, os competidores precisavam reorganizar peças em um tabuleiro até que a fileira superior ficasse composta apenas por blocos com a letra B. O apresentador Tadeu Schmidt ressaltou as regras: não era permitido desalinhá-las, quebrar o tabuleiro ou arrancar peças.

Ana Paula (57 segundos), Cowboy (28 segundos) e Boneco (38 segundos) avançaram para a decisão. A sister Marciele foi a única desclassificada da dinâmica.

Na fase final da prova, os brothers tinham a missão de acumular pontos no jogo. Cada jogador tinha seu próprio tabuleiro no qual precisava abrir casas que continham números positivos ou negativos.

Depois, em um novo tabuleiro, eles precisavam procurar multiplicadores para melhorar a pontuação. Após a conclusão da prova, Cowboy somou 228,4 pontos, Ana Paula somou 421,2 pontos e Boneco somou 329.4 pontos.

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