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Gabriela questiona torcida de Chaiany para Ana Paula

No quarto Sonho de Voar, sister fez um desabafo com os participantes Jordana, Marciele e Cowboy

Publicado em 27 de março de 2026 às 13:46

Na noite de quinta-feira (26), a sister Gabriela Saporito não gostou de ver Chaiany Andrade torcendo por Ana Paula Renault na final da prova do líder do BBB 26 (Globo). A disputa estava entre a veterana, Alberto Cowboy e Leandro Boneco.

No quarto Sonho de Voar, Gabriela desabafou com Jordana, Marciele e Cowboy que ficou chateada quando ouviu Chaiany dizer que sua torcida estava com Boneco e Ana Paula. Jordana afirmou que a goiana sempre "arrega" para a veterana.

Gabriela questiona torcida de Chaiany para Ana Paula Crédito: Reprodução | TV Globo

Momentos depois, Gabriela foi confrontar Chaiany sobre o ocorrido e acabou batendo boca com a sister. A paulistana pontuou que Ana Paula falou que a goiana é mentirosa e que machuca a sister. Chaiany retrucou, afirmando que preferia uma vitória da loira ao invés de Cowboy, pois o brother é prioridade de voto dela.

"Mas é estranho você torcer pra quem te machuca. A gente quieto lá e você falando 'quero que seja Ana Paula'. Ela mete o pau em você e daqui a pouco vai te prejudicar. Mas se você torce por ela, quem sou eu?", reiterou Gabriela.

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