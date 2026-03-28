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Jordana grita no ouvido de Milena no BBB 26 e sister reage: 'Agressão aos meus tímpanos'

Durante uma discussão no Quarto Sonho da Eternidade, Jordana se aproximou da rival e gritou em seu ouvido. O momento viralizou nas redes sociais e gerou um longo debate entre os fãs do programa

Publicado em 28 de março de 2026 às 08:38

O clima esquentou entre Jordana e Milena durante a Prova do Anjo desta sexta-feira, 27, no Big Brother Brasil 26. Durante uma discussão no Quarto Sonho da Eternidade, Jordana se aproximou da rival e gritou em seu ouvido. O momento viralizou nas redes sociais e gerou um longo debate entre os fãs do programa.

Milena e Jordana protagonizam briga na casa do BBB 26 Crédito: Reprodução TV Globo

Após Jordana e Juliano Floss trocarem acusações de empurrão na sala principal da casa, os participantes do reality show foram instruídos a aguardar o início da dinâmica no Quarto Sonho da Eternidade. Durante a espera, Jordana, Milena e Juliano passaram a discutir sobre o comprometimento do brother no jogo.

Para Jordana, o dançarino não toma nenhuma atitude por conta própria. "Ele só reproduz o pensamento do outro, ele não tem pensamento próprio pra nada, nem quando é pra ele escolher pra fazer uma compra", pontuou a sister. A sister, então, relembrou que o camarote teve dificuldade até mesmo para escolher quem deveria fazer a compra da casa.

Para defender o colega, Milena disse que Jordana estava sendo injusta. "É nítido que ele quer levar todo mundo", afirmou. "Na última [dinâmica] não foram vocês quatro?", questionou. Jordana, no entanto, não aceitou o argumento e continuou a apontar a falta de posicionamento de Juliano.

"A Mãezinha dele deve ter instruído ele que ele precisa aparecer", ironizou Jordana, se referindo à relação do brother com Ana Paula Renault. "Que nem ela foi fazer a situação lá daquele dia com você na cozinha. Vamos lá fazer um VT aqui, você está muito apagado", brincou a sister. Na ocasião, Juliano brigou com Marciele enquanto estava no Paredão.

Após a discussão se acalmar, Jordana passou a provocar Milena. Enquanto Milena olhava para o espelho, a rival se aproximou da sister e passou a admirar o próprio reflexo, brincando com a situação. "Olha! Olha que linda!", afirmou Jordana, enquanto mexia no cabelo e exibia seu rosto no espelho. "É muita autoestima para uma pessoa só", respondeu Milena.

Jordana, então, passou a gritar no ouvido de Milena. "Aí, Brasil. Eu tô no Big Brother!", berrou ao lado da rival, saindo de perto após o grito. "Meu Deus, gritou no meu ouvido", brincou Milena. "Agressão aos meus tímpanos!", ironizou a sister. Jordana, no entanto, afirmou que só estava repetindo as mesmas coisas que Milena faz contra os demais participantes.

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