Modo turbo

Paredão no BBB 26: Cowboy, Jordana e Leandro estão na berlinda; saiba quem votou em quem

Alberto Cowboy, Jordana e Leandro Boneco disputam a permanência na casa. Confira abaixo mais detalhes sobre a votação.

Publicado em 28 de março de 2026 às 09:05

Cowboy, Jordana e Leandro Boneco no paredão do BBB 26 Crédito: TV Globo/ Manoella Mello

O BBB 26 está em Modo Turbo e, nesta sexta, 27, os brothers enfrentaram uma nova formação de Paredão. Alberto Cowboy, Jordana e Leandro Boneco disputam a permanência na casa. Confira abaixo mais detalhes sobre a votação.

A formação do Paredão no BBB 26

- Solange foi vencedora da Prova do Anjo e está autoimune- A líder Ana Paula empareda uma pessoa- Os dois mais votados pela casa vão para o Paredão- Não há Prova Bate e Volta

Quem votou em quem no BBB 26:

- Ana Paula indicou Alberto Cowboy para o Paredão.- Samira votou em Jordana.- Leandro Boneco votou em Jordana.- Jordana votou em Juliano.- Juliano votou em Jordana.- Solange votou em Milena.- Marciele votou em Juliano.- Milena votou em Jordana.- Cowboy votou em Leandro.- Gabriela votou em Leandro.- Chaiany votou em Jordana.- Jordana foi a mais votada pela casa.- Houve empate entre Juliano e Leandro. Assim, Ana Paula escolheu Leandro.

Como é a dinâmica desta semana no BBB 26

O BBB 26 entrou em Modo Turbo nesta semana. O Anjo da semana será autoimune e o Paredão será formado já na sexta. No domingo, 29, acontece a eliminação, com outra Prova do Líder e formação de mais um Paredão. Neste dia, o programa irá ao ar em dois horários.

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