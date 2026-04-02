Samira é a nova líder do BBB 26; veja quem está no VIP

Samira é a grande vencedora da Prova do Líder do BBB 26. A disputa pela liderança foi antecipada para esta quarta-feira, dia 1º, já que o reality está em Modo Turbo.
A prova envolveu sorte. Os brothers tinham que pegar cartões dentro de um carro e, após, pedalar bicicletas para carregar a bateria até 100%. Vencia quem carregasse a bateria primeiro.
O BBB 26 está em Modo Turbo e terá, novamente, o Paredão e a eliminação adiantados nesta semana. Nesta quarta, 1º, o apresentador Tadeu Schmdit anunciou que o próximo Paredão do programa vai ser formado na sexta-feira, 3. A eliminação ocorre no sábado, dia 5.
Quem está no VIP?
Ana Paula e Milena
Quem está na xepa?
Juliano Floss, Jordana, Marciele, Leandro Boneco, Gabriela e Chaiany.