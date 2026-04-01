Relembre falas polêmicas de Solange Couto dentro do reality BBB 26

Solange Couto entra para lista de maiores rejeições do BBB Crédito: Reprodução Globo

A atriz Solange Couto deixou a casa do BBB 26 (Globo) nesta terça-feira (31) com a maior rejeição da temporada. O público do reality se chocou com falas negativas da sister direcionadas a outras pessoas da casa, como Ana Paula Renault e Jordana Morais.

Relembre alguns dos comentários polêmicos feitos pela carioca, que foi eliminada em um paredão contra Jordana e Marciele Albuquerque:

Por diversas vezes durante o programa, Solange afirmou que alguns participantes não iriam querer se relacionar com outros após saírem do reality. Para isso, ela usou como exemplo que pessoas como Gabriela e Milena não seriam convidadas para jantarem em um bom restaurante com Jonas, Cowboy ou Ana Paula.

Uma das pessoas que ouviu esse comentário da atriz foi Samira, que respondeu, dizendo que a carioca havia pegado pesado. Solange concordou, mas não se arrependeu. Nas redes, internautas comentaram que esse tipo de fala diminui as pessoas.

"Surreal você estar num lugar como esse". Em papo com Ana Paula e Samira, Milena contou que, no primeiro dia de confinamento, em 12 de janeiro, Solange Couto fez comentários que a ofenderam.

"Ela perguntou com o que eu trabalhava, falei que fui doméstica e era babá. E ela falou: 'Surreal você estar num lugar como esse'. E eu achei que era o BBB, e ela falou: 'não, numa casa'. Achei desagradável", disse.

Na mesma conversa, Milena lembrou que a atriz também havia dito que acolheu uma garota jovem em sua casa, a colocou na escola pública e, em troca, a menina a ajudava sendo babá e cuidando da casa.

"A bunda dela parece bunda comprada. [...] Tenho um asco dela". Em 12 de fevereiro, Solange fez comentários sobre o corpo de Jordana e afirmou que a sister "comprou" seus atributos. A fala foi relembrada por Gabriela no mês seguinte, que contou tudo para a advogada.

"Eu não precisava ter dito, ok. Mas precisava ser levado pra ela e precisava ser relembrado? Não", afirmou Solange após o assunto ter virado pauta em um sincerão.

"Eu nasci do prazer, não nasci de estupro, não! Vai pra porra! Pessoa quando é infeliz assim deve ter nascido de trepada mal dada, sarro de trem!". A fala foi feita na tarde de quarta-feira, 25 de fevereiro, em conversa com Babu Santana na área externa da casa. A princípio, internautas acharam que Solange falava de Samira, pois fez o comentário após conversar brevemente com a moça, mas o alvo foi Ana Paula Renault.

"Quando Deus não deu filhos a ela, é porque sabe que ela não teria capacidade de amar alguém, já que ela não gosta de gente". No dia seguinte, em 26 de fevereiro, Solange atacou Ana Paula novamente, dizendo para Babu e Chaiany que a jornalista não teria capacidade de amar outra pessoa e, por isso, Deus não deu filhos a ela.

"Iria tomar uma surra todo dia de uma mulher diferente. Todo dia". Em conversa com Cowboy e Jonas na cozinha no dia 7 de março, Solange opinou que, por conta das atitudes da loira, Ana Paula apanharia todos os dias caso morasse em um conjunto habitacional. A fala, sobretudo na véspera do Dia da Mulher, causou repercussão negativa nas redes sociais.

"É escrota porque é escrota. Essa pessoa trabalha com criança?". Ainda em 7 de março, durante uma das festas do programa, Solange colocou em cheque a habilidade profissional de Milena, que trabalha com recreação infantil. A atriz afirmou que a mineira é uma "escrota" e questionou se uma pessoa como ela poderia ficar perto de crianças.

"A artista aqui sou eu. Eu e o Babu. Quem tem que ter palco somos nós, não é esse povo não". Em 10 de março, Solange criticou Ana Paula e Milena por chamarem a atenção dentro do reality. Ela afirmou que as duas queriam um "palco", mas que apenas ela e Babu mereciam tal destaque, pois eles são artistas.

Durante o bate-papo que teve com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro ao sair da casa, Solange ouviu do economista que o BBB não é Casa dos Artistas e que todos são tratados iguais e têm direito a se destacar lá dentro.

"Você não serve para fazer nem o que precisa para alimentar o próprio corpo, por isso que você está murchando". Durante a festa de quarta-feira, 25 de março, Solange comentou com Cowboy, Jonas e Jordana que iria alfinetar Ana Paula, afirmando que a sister está "murchando" porque não sabe preparar comida e precisa de outras pessoas para se alimentar.